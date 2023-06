Shakira se habría apuntado una nueva victoria en su pequeña carrera de venganzas con Gerard Piqué. El exfutbolista, que está cuidando de Sasha y Milan desde el pasado 2 de junio, había pedido a la colombiana un cambio en los días del convenio para que los niños pudieran asistir a la boda de su hermano Marc con María Valls, que tendrá lugar el próximo día 23 en Barcelona.

Pero eso no será posible tras la negativa de Shakira. Debido a su mala relación, ambos hablan a través de sus abogados, y serían estos quienes habrían trasladado a los del catalán el "no" rotundo de la cantante a la petición del padre.

La intención de Piqué era quedarse los niños 5 días más de lo inicialmente previsto para así poder acudir a la boda de su tío. La cantante, que ha estado unos días en España y se ha dejado ver con el piloto Lewis Hamilton, alimentando rumores de romance, se ha mostrado inflexible por una razón muy concreta.

A pesar de las súplicas de Piqué para que Shakira accediera, la negativa de la cantante no tiene que ver con la voluntad de Piqué de compensarle esos días más adelante.

Según la periodista Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, la principal preocupación de Shakira no eran esos días, sino que Milan y Sasha coincidieran ese día con Clara Chía, la nueva pareja de su padre y con la que mantiene una relación desde antes de la ruptura. De modo que los niños volverán con ella a Miami el día 19, el día inicialmente previsto.

Tanto Piqué como el resto de su familia están muy disgustados con la actitud de Shakira, que no da su brazo a torcer y no permitirá que sus hijos asistan a la boda de su tío Marc. La guerra entre la cantante y su ex podría recrudecerse en las próximas semanas.