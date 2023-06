La lista negra de Tamara Falcó: los famosos a los que no invitará a su boda

4 / 6

Esther Doña

La viuda de Carlos Falcó nunca llegó a tener sintonía con Tamara, ni cuando vivía el marqués ni tras su fallecimiento. "No es lo mismo cuando eres un niño y la nueva pareja de tu padre o de tu madre te pilla conviviendo con ellos, que cuando eres un adulto. En mi caso tenía 35 años cuando se pusieron a salir, mi relación con Esther ha sido poquita y es verdad que, por mi vida, el tiempo que pasaba con mi padre lo quería pasar con él, teníamos los dos agendas muy complicadas. Realmente el vínculo que nos unía era mi padre. Desafortunadamente ese vínculo ha desaparecido, no tenemos mayor relación pero no por nada en especial, es que nunca la hemos tenido", declaró Tamara.