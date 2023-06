La crónica de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social del momento.

Incluyendo la lucha casi eterna de Shakira contra el Fisco español, que se prolonga ya cinco años, a colación de la última portada de ¡Hola!, y en la que aparece la colombiana sobre un rotundo titular: "Las fotos inéditas que demuestran su verdad".

La revista aporta información sobre la batalla judicial de Shakira, que la llevará a declarar ante el juez en apenas unas semanas. La colombiana tendrá que rebatir la versión de Hacienda, que ha sido residente fiscal en España desde 2011, o demostrar que vive en nuestro país desde 2015, tal y como sostiene ella y sus abogados.

Precisamente la revista publica imágenes que demuestran que durante las fechas que sostiene el Fisco ella estaba de gira fuera de nuestro país.

"La avidez del Fisco es monstruosa. Alguien que vive aquí pero actúa en todo el mundo, que pasa más tiempo en avión que en tierra, pero si no estás aquí con pies y manos no estás en España", opinó al respecto Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de esRadio. "¿Cuando estás volando es que no estás en ningún sitio?", se preguntó sobre la defensa de la cantante colombiana, cuyas giras tienen alcance internacional.

Tal y como contó Federico, es un "lío" que afecta también, y sobre todo, a "deportistas, tenistas" y otros profesionales internacionales, que por esta misma causa al final "acaban yéndose a Montecarlo". El resultado es justo el contrario del deseado, que hay más montajes de lo que tanto a una parte como a otra les gustaría. Incluyendo, también, los que hace la institución en casos como los de "Neymar, Messi o Cristiano".

Un "chantaje" en toda regla en el que "el único que resistió fue Xavi Alonso, que los llevó a los tribunales los ganó tres veces. Y ahora por cuarta vez le han denunciado por venganza". El juicio de Shakira tiene dos causas paralelas, una penal y otra administrativa. Se enfrenta a nada menos que ocho años y dos meses de cárcel y una multa de casi treinta millones de euros.