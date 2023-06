Rosa Benito da la cara por Rocío Flores en su última polémica: "Es injusta la crucifixión que se nos hace"

Rocío Flores vuelve a ser el blanco de las críticas en redes sociales por una declaraciones realizadas hace unos días en un evento donde habló sobre la esperada inauguración de una escultura en honor a su abuelo Pedro Carrasco en su municipio natal, Alosno. La joven señaló la tardanza de los reconocimientos a su abuelo, añadiendo que fue tan grande como su abuela Rocío Jurado: "Ella era cantante, la más grande, todo estupendo, en el mundo del corazón; pero como deportista reconocido, campeón del mundo, un peso pluma, Europa, veinte mil veces... mi abuelo".

Unas palabras mal elegidas, pero sin mala intención, que sus críticos utilizaron para cargar contra ella por, según ellos, estar menospreciando a su abuela. Tan graves han sido los ataques que ha recibido la hija de Rocío Carrasco, que horas después se vio obligada a matizar sus palabras en redes sociales: "Jamás haría de menos a mi abuela". Quise decir que ella tenía una trayectoria profesional impecable, que generaba interés mediático". La joven se defendió recalcando que lo que ella quiso decir es que Rocío Jurado "tenía una trayectoria profesional impecable, que generaba interés mediático" y que su abuelo era "un deportista de élite que también tenía una trayectoria impecable" y cuyo homenaje ha tardado demasiado tiempo en llegar.

En su defensa ha salido Rosa Benito, que mantiene una relación estupenda con Rocío Flores tal y como demuestran siempre que se reúnen para recordar a Rocío Jurado. La exmujer de Amador Mohedano reapareció este viernes en el desfile del diseñador Carlos Arturo Zapata, creador del vestido de novia de Rocío Jurado y con el que la familia Mohedano sigue manteniendo una estrecha relación.

"Ella lo ha dicho de corazón, sabe perfectamente quién era su abuela y quién era su abuelo, afirmó a Europa Press, añadiendo que si ella fuese Rocío "no hubiese rectificado sus palabras". "Siempre tenemos que estar de todo lo que nos decimos, se nos machaca. Es injusta la crucifixión que se nos hace", lamentó, dejando claro que lo único que quiso decir su sobrina nieta fue que el homenaje a su abuelo se ha demorado demasiado: "Que de 22 años que se ha muerto que le hagan ahora una estatua a Pedro Carrasco, campeón del mundo, se lo merecía hace muchísimos años y creo que eso es lo que Rocío quería decir".

No es el único asunto familiar sobre el que ha hablado Rosa, que tras la confesión de Gloria Camila de que en ocasiones cree que no merecía haber sido adoptada por Rocío Jurado y José Ortega Cano, y que incluso se ha planteado cambiarse los apellidos e instalarse en un lugar donde nadie la conozca, ha tenido unas bonitas palabras para la joven, una niña "muy deseada" para la chipionera y el torero: "Los hijos que adoptas los adoptas con mucho amor. Vas a buscarlo, no te quedas embarazada, que lo tienes que tener. No, no, vas a buscarlos (…) Ella ha pasado una época muy difícil, pero es una persona maravillosa para llevar los apellidos que lleva, que son muy importantes en este país: Ortega y Mohedano".