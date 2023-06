La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Miranda para abordar todos los temas de la actualidad social de la semana. Incluyendo los crecientes rumores de ruptura de Albert Rivera y Malú después de que el programa Socialité de María Patiño insistiese este fin de semana en Telecinco sobre ello.

Un rumor que crece después de que Rivera acudiese el pasado 10 de junio al concierto de Rosalía en el Primavera Sound de Madrid en solitario, el mismo día que Malú daba el suyo en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Ninguno de los dos, siempre reservados con su vida privada, ha salido a confirmar o desmentir.

Un testigo del programa aseguró a Socialité que Rivera y Malú han roto y que en el concierto "dejó claro a quien le acompaña que está destrozado, que no está llevándolo nada bien". La ruptura, además, habría tenido lugar hace ya "algunos meses". La pareja, siempre discreta, habría conseguido ocultar hasta ahora que ambos siguen caminos separados.

Ambos siguen tenido contacto por la pequeña Lucía, el bebé que comparten y que nació hace ahora tres años. El cumpleaños lo celebraron en familia, pero la pareja ya no vive bajo el mismo techo.

La crónica rosa abundó en los respectivos y particulares caracteres que son en solitario Albert Rivera y Malú. Ella es "muy diva, pero es cierto que ha llenado dos días seguidos el Wizink Center". Tal y como refrendó Carlos Pérez Gimeno en esRadio, todo el mundo conoce historias del carácger complicado de la cantante con la prensa: "Te suelta una coz y si no entras, no entras. Estoy convencido de que Rivera no ha dicho nada", dijo sobre el origen de posibles filtraciones.