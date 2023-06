Jiménez Losantos desvela otro episodio de Rivera tras los rumores con Malú: "Le dio un ataque de nervios y se fue"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para conversar sobre todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo los rumores crecientes de ruptura entre Albert Rivera y Malú, que tal y como aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio, no hacen sino sustanciarse.

"Va a ser verdad porque hubo un episodio tremendo en el juzgado", dijo el director de Es la mañana de Federico, explicando a continuación que todo ocurrió en medio de un pleito por lo laboral del bufete donde trabajó a continuación de dejar la política, Martínez-Echevarria Abogados, que llevó a Rivera a declarar ante el juez.

"Le han llevado a juicio por competencia desleal. La acusación desemboca en que Rivera no estaba colegiado en Madrid -como si el bufete no lo pudiera saber- y en mitad de la declaración a Rivera le da un ataque de nervios y se va. Y deja al juez. Algo que puede hacer pero no te lo aconsejo".

Este dato viene a colación de lo desvelado el fin de semana por Socialité, en el que Rivera confesó a sus allegados durante un concierto que estaba "destrozado" e intentando sobrellevar un suceso reciente. La ruptura, según el programa, habría tenido lugar hace ya "algunos meses".

¿Quién ha podido filtrar esta información sobre la declaración de Rivera? El ex de Ciudadanos no, y el juez tampoco, así que en opinión de Jiménez Losantos, solo queda la otra parte, la del bufete, como posibilidad. Y en todo caso abunda en la posibilidad de la ruptura, definitiva o no, de una pareja que ya ha pasado varias crisis graves: "Ellos ya rompieron y volvieron. Eso es verdad. Otra cosa es que esta vez…", aseguró, como posibilidad de que sea la definitiva.