La salud de Jorge Javier le impide despedir 'Sálvame': "Sus visitas al hospital son constantes"

Sálvame llegó este viernes a su final y lo hizo con una gran ausencia, la de su presentador estrella Jorge Javier Vázquez. Aunque nunca se prometió su reaparición en este último programa, en las últimas horas había rumores sobre que él sería el encargado de encender la hoguera final en la que se quemaron objetos míticos del programa. Finalmente esto no ocurrió y fue prendida por Antonio Rebollo, el arquero que lanzó la flecha inicial con fuego en las Olimpiadas de Barcelona en 1992.

Hace justo un mes de la desaparición del presentador. Lo hacía justo después de publicarse unas informaciones que apuntaban a su posible despido de Mediaset España. Aunque el grupo lo negó, hubo cierto desconcierto sobre los verdaderos motivos de la ausencia del comunicador en los programas Sálvame y Supervivientes, donde apenas se dio explicaciones sobre su estado.

Después de varios días, Mediaset emitió un comunicado en el que explicaban la baja del presentador: "Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica", advertían. Apenas dos semanas después, el escritor de Badalona reaparecía en su cuenta de Twitter para agradecer a sus seguidores los mensajes de apoyo y cariño y aclarar que se retiraba de la televisión por salud mental: "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme".

Aunque nunca se jugó con la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez reapareciese este viernes en el final de Sálvame, el programa, los tertulianos y sus responsables nunca perdieron la esperanza. Sin embargo en los últimos días habían salido a la luz nuevas informaciones que apuntaban a que su salud se había visto resentida. Era el paparazzi Diego Arrabal quién daba más datos: "Le siguieron hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas. Sus visitas son constantes".

No obstante, no se atreve a poner nombre a su enfermedad por miedo a represalias judiciales: "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es", ha explicado sobre estas visitas en su canal de Youtube, apuntando a que estaría relacionado con un problema de salud mental y de ansiedad al coincidir la noticia de la cancelación de Sálvame con la su posible despido a pesar de tener contrato hasta el año 2025.

No hay que olvidar que en los últimos años la salud del presentador se ha visto resentida en varias ocasiones: en el año 2019 sufrió el más grave, un ictus que le apartó de la televisión durante meses. También el verano pasado sufrió un susto durante sus vacaciones llegando a ser hospitalizado. El propio Jorge Javier lo explicó después, aclarando que había sufrido el 'mal de altura' por el cual tuvo que ser introducido en una cámara hiperbárica.