Hay vida después de 'Sálvame': diez programas históricos que también dijeron adiós Los fans del programa de La fábrica de la tele están de luto y no es para menos. El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha marcado un antes y después en la prensa rosa de nuestro país, pero también ha sentado un precedente sobre lo que no se puede permitir en un plató de televisión. Aunque a Telecinco le costará recuperarse de la pérdida de Sálvame, esta no es la primera vez que un programa mítico dice adiós para siempre.

1 / 10 Crónicas Marcianas (1997-2005) El late night más recordado de nuestra televisión y también el más polémico. Javier Xardá convirtió el plató de Telecinco en una cenagal donde famosos y famosetes de medio pelo despotricaban unos de otros pero también fue una lanzadera para caras como Carlos Latre, Paz Padilla, Boris Izaguirre o Javier Cárdenas, que a día de hoy gozan de más popularidad que su mentor. Compartir

2 / 10 Tómbola (1997-2004) Tómbola sentó un precedente en la manera de hacer prensa de corazón en la televisión de nuestro país. Aquí los periodistas dejaban de ser amables con el entrevistado y no dudaban de sacar todas sus miserias para goce y disfrute de los espectadores. Pese a ser un programa que únicamente se emitió en la televisión autonómica, no había español que no conociese su existencia. Fue uno de los primeros programas que pagó ingentes cantidades de dinero a los famosos para que se sentasen a ser despedazados en directo. Compartir

3 / 10 Salsa Rosa (2002-2006) Programa presentado por Santi Acosta que junto a ¿Dónde estás corazón?, en Antena 3, hacía un tándem perfecto para los amantes de la prensa del corazón. Fueron muchos los momentos que recordamos de este programa de Telecinco pero en nuestra retina están aquellas entrevistas con Jesús Gil y Julián Muñoz en pleno escándalo de Marbella, las luchas familiares de los Matamoros, o aquella polémica entrevista de Albano en la que Lydia le insinuó que su hijo a Ylenia podía estar viva. Compartir

4 / 10 La bola de cristal (1984-1987) El programa más importante sobre cultura que ha tenido este país. Un espacio a día de hoy irrealizable que aunaba música electrónica, literatura, arte....todo ello dirigido a un público juvenil pero también disfrutable para los adultos. Como maestra de ceremonias, una inolvidable Alaska que junto a los electroduendes hicieron las delicias de los espectadores en plena Transición con un lenguaje que a día de hoy sigue siendo transgresor. “Viva el mal, viva el capital". Compartir

5 / 10 Hotel Glam (2023) Una única temporada bastó para colocar a Hotel Glam (primero Hotel Glamour) entre los mejores realities que se han hecho jamás en este país. Grosero, violento y descarado, pero también desternillante y surrealista, el programa presentado por Jesús Vázquez fue irrepetible, hasta el punto que Telecinco no se atrevió a producir una segunda temporada. A día de hoy los fanáticos de la telerrealidad sigue pidiendo una nueva entrega. Pero, ¿los amigos de lo políticamente correcto lo verían con buenos ojos? Sinceramente, lo dudamos. Compartir

6 / 10 Un, dos, tres... responda otra vez (1972-2004) Probablemente el programa más importante de la televisión de nuestro país. El espacio ideado por Chicho Ibáñez Serrador supuso un antes y un después en el entretenimiento televisivo de nuestro país. Una forma de televisión que perdura hasta nuestros días, motivo por el que el programa es recordado y parodiado habitualmente. Entre sus presentadores destacan Kiko Ledgard, Mayra Gómez Kemp y Jordi Estadella. Ya en los noventa también se recuperó con Miriam Díaz-Aroca, José María Bachs y en el año 2004 con Luis Larrodera. Recientemente se ha anunciado su regreso, esta vez a Twitch, de la mano del conocido streamer TheGrefg. Compartir

7 / 10 El informal (1998-2002) Lo que se ideó como un espacio veraniego que llegaba para cubrir el hueco de access prime time, terminó convirtiéndose en buque insignea de la cadena. Bajo la dirección de Javier Capitán, el programa lanzó al estrellato a figuras del humor que a día de hoy siguen triunfando en nuestra televisión como Florentino Fernández (el más conocido del elenco), Miki Nadal, Patricia Conde, Inma del Moral o incluso el expolítico Félix Álvarez, Felisuco. Durante el tiempo que se mantuvo en antena, crearon una auténtica mitología paródica, repleta de llamativos personajes aún recordados como Kgil Kong ‘homenaje’ a Jesús Gil, el Sargento Tárrega, el Maestro Monje Rama-Lama Din Don, el Hombre de la puerta Nº 3, el Brigadier Pepis o el Poli Risitas. Compartir

8 / 10 Aquí hay tomate (2003-2008) Fue uno de los programas más queridos pero a la vez más odiados de la televisión. Líder de audiencia en su franja horaria gracias a sus presentadores -Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde- y a su contenido menos convencional, más gamberro. Sin embargo, se buscaron problemas legales con muchos famosos patrios y la cadena canceló la emisión tras cinco años. "Aquí hay tomate no era más que un programa de televisión", dijo Jorge Javier en su despedida. Un precursor de lo que llegaría pocos meses después: Sálvame. Compartir

9 / 10 ¿Dónde estás corazón? (2003-2011) Prensa del corazón en estado puro. Antes de la llegada de Sálvame, el programa presentado por Jaime Cantizano llegó a ser uno de los referentes del cotilleo de nuestro país marcando audiencias históricas. Con el estreno del espacio de La fábrica de la tele, Antena 3 trató de adaptarse a estos nuevos tiempos, volviendo más agresivas sus entrevistas, pero la audiencia ya se había decantado por el programa de Telecinco. La mayoría de sus protagonistas pasaron a formar parte de Sálvame, algunos de ellos incluso, como María Patiño, llegaron a ser presentadoras. Compartir

