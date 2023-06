La izquierda se ceba con Mario Vaquerizo por vestir una camiseta de la Legión

Mario Vaquerizo se ha visto envuelto en una nueva polémica tras publicar una foto en sus redes sociales vestido con una camiseta de la Legión Española. El cantante y colaborador de televisión compartió una foto en el aeropuerto de Barajas recién llegado a Madrid desde Canarias, donde ofreció una actuación con su grupo Nancys Rubias.

En la imagen, Mario posa con su cazadora de cuero negra, gafas de sol oscuras y vaqueros, un estilismo que remata con una camiseta de la Legión con un dibujo del Cristo de Mena, patrón de esta fuerza militar, y una bandera de España. Las redes sociales se han llenado de comentarios hirientes dedicados al artista, al que han llegado a tachar de "repugnante" o de dar "absoluta vergüenza".

Mario está acostumbrado a que le persigan las críticas de la izquierda y la de la camiseta no es la única de las polémicas que ha protagonizado recientemente. Tras participar en el spot de la Comunidad de Madrid en febrero de este año -un simple anuncio que hasta llegó a la Asamblea de Madrid- el marido de Alaska confesó "se busca polémica donde no la hay" y que las críticas se las pasa "por el mismísimo".

El cantante quiso mostrarse agradecido asegurando que "es de bien nacido ser agradecido, y seguiré agradeciendo que me hayan elegido como embajador. Entiendo que haya personas que les guste y personas que les guste menos, pero sobre todo soy una persona muy democrática. No creo en la tiranía ni en las dictaduras, y no creo en las dictaduras de las redes sociales".