Preservando la intimidad de su madre hasta el último momento, Augusto Algueró ha decidido que Carmen Sevilla no tenga la despedida que muchos imaginaban para una de las artistas más grandes que ha dado nuestro país. No habrá capilla ardiente en ningún escenario emblemático como sí lo ha habido en el caso de otras figuras como su íntima amiga Rocío Jurado.

Tampoco habrá un funeral para que todos aquellos compañeros de profesión, amigos o seguidores puedan darle su último adiós y transmitirle su cariño. Y, aunque sorprenda, ni siquiera habrá un velatorio íntimo solo para los más cercanos a la inolvidable actriz, fallecida este martes a los 92 años.

"Nos despediremos de ella de una manera íntima y familiar. Sé que vais a respetar nuestra voluntad, tal y como habéis hecho hasta el momento. Agradecemos muchísimo vuestra comprensión y todo vuestro cariño" ha expresado su único hijo en un comunicado que ha remitido este miércoles a los medios.

Una decisión que muchas de las personas que conocieron y quisieron a Carmen no entienden. Como su chófer durante 20 años, Florentino Fernández, que no ha dudado en acercarse hasta el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, donde reposan los restos mortales de la artista -a pesar de que no hay ninguna sala habilitada para ella ya que no habrá velatorio- con la esperanza de poder darle su último adiós.

"Para Carmen era Tinico y anécdotas con ella tengo un millón. Sería imposible enumerarlas todas porque veinte años dan para mucho. Hemos reído y hemos llorado cuando ha tocado, lo hemos pasado muy bien, hemos ido a un programa de Los Morancos una semana antes", ha confesado visiblemente emocionado a su llegada, destacando que "un coche es como el confesionario de una iglesia y los recuerdos con ella se quedan para uno".

"He disfrutado mucho, creo que tengo lo mejor de la etapa televisiva de Carmen. Fue una vuelta del campo donde estuvo muchos años sin hacer nada y supo ganarse el cariño y el respeto del público, de los medios y de todo el mundo", aseguró, revelando que para él Carmen fue "como una madre". "Si te tenía que regañar, te regañaba y su forma de pedir perdón era dándote un cachete en la cabeza y un beso en la frente...", ha recordado nostálgico.

Por eso, y por el cariño que tiene a la artista, no comparte la decisión de su hijo de que no haya capilla ardiente para poder darle su último adiós: "No puedo decirlo porque la respeto mucho, la quiero mucho y no merece la pena, pero creo que Carmen se merecía una despedida como señora que era y por la figura que ella era". "Me ha parecido tristísimo que Carmen adoraba las flores, le gustaban mucho los ramos de flores y no hay ni un ramo de flores para Carmen, pero bueno. Su hijo decidió que fuese así y vamos a respetarlo, y ya está", se ha lamentado, convencido de que no se merecía una "despedida mayor" sino "una despedida digna de quién era, María del Carmen García Galisteo. Carmen Sevilla se merecía una despedida como Dios manda".

Como explica, no ha podido hablar con el hijo de la actriz en los últimos días ni en los últimos años y, aunque respeta su decisión, no la comparte. "No hay información ninguna. Toda la información la tiene Augusto y Augusto está cerrado, no coge el teléfono a nadie" ha afirmado, admitiendo que aunque ni siquiera tenía la certeza de que los restos mortales de la presentadora estuviesen en el tanatorio de Pozuelo, ha decidido acercarse "para poder verla si estaba aquí. Merecía la pena".

"No hay nadie dentro del tanatorio"

Lo mismo opina el abogado Marcos García Montes, amigo personal de la artista. Al ser preguntado por la decisión de Augusto –con quien asegura que "es imposible hablar"- de que no haya capilla ardiente, el abogado no disimula su disgusto: "Yo no tengo nada que decir, lo que está claro es que ella es una persona a la que todos le tenemos cariño y me imagino que a ella le hubiera gustado que el pueblo, que era lo más importante y los que la querían a muerte, pues se despidieran de ella. Me parece que es una figura no española, sino mundial, a la que todos tenemos que reconocer como Antoñita Abad o Sara Montiel, posiblemente las mujeres del cine español más conocidas y reconocidas mundialmente".

Sin confirmar si comparte la indignación de algunos amigos de Carmen por no poder despedirse de ella, y asegurando que no ha podido ver a su hijo "porque no hay nadie ahí dentro" (del tanatorio), García Montes prefiere quedarse con que "ella era una buena mujer, que nos queríamos y que como clienta magnífica y como persona mejor todavía". "Yo no puedo hablar más, cada uno que asuma sus responsabilidades" ha concluido, en lo que parece una clara referencia a Augusto