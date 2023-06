Primera entrevista de Rocío Flores tras el plantón de su madre: "Me ha destrozado la vida"

Este miércoles 28 de junio debían presentarse en los Juzgados de lo Penal de Julián Camarillo de Madrid, Rocío Carrasco, Antonio David Flores y David Flores con motivo de la querella que este último puso contra su madre por impago de pensión. La Fiscalía y los demandantes solicitan un año de cárcel y una multa de entre 15.000 y 19.000 euros para Carrasco por no pagar los 200 euros mensuales que una jueza de Violencia contra la Mujer le obligó a desembolsar.

Aunque la cita esta prevista para este miércoles, Rocío Carrasco no acudió, justificando su representante legal "que su clienta no había sido pertinentemente notificada". Por su parte, sí que acudió Antonio David Flores junto a sus hijos David Flores y Rocío Flores, que aún guardaban la esperanza de volver a ver a su madre después de tantos años aunque fuese en unas circunstancias tan desagradables. Finalmente, al no presentarse una de las partes, el juicio fue suspendido.

Apenas unas horas después del plantón de Rocío a sus hijos, Rocío Flore concedió su primera entrevista en un canal de Youtube, Derecho al corazón, para dar su versión de lo ocurrido en juicio fallido. La acompañaban en la mesa el periodista Juan Manuel Ruíz, junto a dos letrados que fueron aportando pinceladas sobre el punto en el que se encuentra el proceso judicial.

La joven de 26 años se rompió al comienzo de la entrevista al narrar el mazazo que ha supuesto este nuevo desplante de su madre: "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa".

Aunque ha confirmado durante la entrevista que ella se había acogido a su derecho a no declarar en el juicio contra su madre, quería asistir a la cita: "Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy".

Por el momento se desconoce la nueva fecha para la celebración del juicio, pero Rocío confía en que se haga justicia con su hermano y con ella misma, por el infierno que le ha tocado vivir desde que su madre estrenase la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva: "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad". Una serie documental que ha repercutido en su vida y que en palabras de la joven, de no ser por el apoyo de su familia, podría haberla destruido para siempre.