La guerra entre los seguidores de Asraf Beno y Adara Molinero ha terminado por regalar la victoria de Supervivientes a Bosco Martínez-Bordiú. Este jueves tuvo lugar la gala final del reality en Telecinco con Carlos Sobera a la cabeza y todo parecía apuntar a que el ganador estaría entre el novio de Isa Pi y la exgran hermana. Sin duda estos han sido los grandes protagonistas de esta temporada: primero fueron grandes amigos, más tarde comenzaron a tener sus diferencias hasta que finalmente todo estalló entre ellos, se declararon la guerra y sus seguidores comenzaron una sonada guerra en redes sociales que este jueves tuvo un amargo final, especialmente para Asraf, que se conformó con un inesperado cuarto puesto.

Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegó el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entró en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conseguir el ganador, que estaría entre Bosco y Adara (Jonan Wiergo fue tercer clasificado): "Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!", dijo el presentador desatando la locura del gadador.

El sobrino de Pocholo celebró su victoria por todo lo alto con sus compañeros y familiares, mientras en Twitter, los seguidores de Asraf y Adara comenzaron a señalar las supuestas irregularidades que habría habido a la hora de votar en la aplicación a lo largo de toda la edición. "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí", fueron las primeras palabras del ganador, mientras en redes sociales calificaban de "tongo" su victoria. Algo que por otra parte, es habitual en redes cuando no gana el ídolo de cierto ‘fandom’.

Además de con el cheque, Bosco podría salir de la edición con pareja, pues habría comenzado algo más con Adara, de hecho, momentos antes de enfrentarse a la decisión final de los espectadores, los finalistas regalaron a sus seguidores el momento más inesperado de la noche al darse un beso en pleno directo: "El premio es muy bonito, pero creo que ya me estoy llevando el mejor", dijo Bosco después. "Ha estado pico y pala, es muy respetuoso, cariñoso, todo un caballero y buen chico. Estoy ilusionada", reconoció Adara.