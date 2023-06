Tras entrar en la lista negra de Telecinco, ideada para "limpiar" la cadena tras los excesos de Sálvame y La Fábrica de la Tele, la modelo Alba Carrillo ha vuelto a romper su silencio -otra vez- en su canal de Twitch, llamado "Salón del té", mostrándose igual de crítica que de costumbre.

Carrillo ha reiterado que está a la espera de juicio por la manera en que el grupo rompió relaciones profesionales con ella. Matizando, además, que no se la despidió sino que no se renovó el contrato que estaba firmado. "No habéis echado, no me habéis renovado un contrato, que ya veremos porque nos vamos a ver en los tribunales, y la que no quiere volver ahí ni muerta soy yo".

"Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena", ha dicho.

Alba asegura que "cuando se hace tanta pupa dejas muchos cadáveres". Y amenaza. "Mira tus amiguitas que les han pagado más y han salido corriendo". Tras criticar a sus jefes, incluyendo Ana Rosa Quintana, la represaliada Alba Carrillo continúa "vengándose": ha sido acusada de desvelar los ganadores de uno de los realities de la cadena, Vaya vacaciones.

Durante su directo, Alba afirmó que lo lógico sería pensar que Jorge Díaz y Cristian Porta son los ganadores del espacio que presentará Luján Argüelles e iniciará su andadura el próximo jueves 6 de julio en sustitución de Supervivientes.

Lo hará desde República Dominicana, donde se recluirá en un resort de lujo a un gran número de famosos que participarán en parejas y convivirán en ese privilegiado ambiente. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos.