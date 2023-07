En las últimas semanas han surgido rumores que han hecho saltar las alarmas sobre el empeoramiento de la salud de Concha Velasco. Las últimas informaciones apuntaban a que la actriz no estaría pasando por su mejor momento, por este motivo, su hijo Manuel Velasco se ha visto obligado a enviar un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital y esRadio donde no solo solo aclara todo lo sucedido en los últimos días sino que también pide respeto para su madre.

"Ante la controversia suscitada por las declaraciones a agencias de varios/as amigos/as de mi madre, Concha Velasco, en relación a su salud en las últimas semanas (declaraciones hechas desde el cariño y sin ánimo de generar alarma, me consta), y tras la sucesión de titulares e informaciones que han venido a continuación, especialmente aquellos textos que critican que yo no atendiera "debidamente" a un reportero de un programa de televisión, "gesto que hizo aumentar aún más las alarmas", me gustaría puntualizar lo siguiente", comienza el texto.

Aclara que su madre "permanece estable" dentro de su "estado general delicado", tal y como ya ha respondido a los medios de prensa que le han preguntado en los últimos días. "Quizá tarde unas horas en contestar a todos, pido disculpas por ello", aclara y continúa: "Sigue en su magnífica residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa".

Manuel explica que su madre no ha tenido ningún "empeoramiento grave" en su salud ni ha habido "ningún nuevo ingreso hospitalario": "Aunque sí, como ya he explicado con anterioridad en alguna ocasión, y ha repetido mi prima Manuela hace unas horas, es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad. Ruego la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora (no tengo queja al respecto)".

Explica que el motivo de que Manuel "tenga el móvil en silencio", que genera titulares como "enciende más las alarmas", se debe a que recibe numerosas llamadas y se ve en la necesidad de "respirar" un poco: "Siempre respondo a todos y lo seguiré haciendo".

Agradecido con la prensa

Así mismo agradece "enormemente" el cariño que recibe su madre y por este motivo "no tendrá problema" en informar debidamente" si ocurre algún empeoramiento significativo de su delicada salud como ya hizo la pasada Navidad. "Mientras tanto, y deseando que eso no pase de nuevo, seguiré respondiendo los mensajes de la prensa, aunque no haya sucedido nada especialmente relevante en esta ocasión, tan pronto como me sea posible, porque la relación de afecto, por parte de todos, es mutua".

Entiende y respeta el gran interés que genera su madre y queda a disposición de prensa y seguidores para responder a todas las dudas con "educación, accesibilidad, transparencia y sinceridad": "Todos somos humanos, yo también, y, si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día. Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil (…) Un cariñoso abrazo a todos, sin excepción, y siempre a vuestra disposición, Manuel"