Miguel Ángel Muñoz, cuarentón y tres años ya sin novia conocida

Alcanza los 40 años uno de los actores españoles más atractivos, con sobrado talento, y experiencias en Hollywood, donde estudió en la prestigiosa escuela de Lee Strasberg y hasta se codeó con Sharon Stone y Andy García en la película What about love. Miguel Ángel Muñoz es muy completo en su faceta artística pues, aparte de actor, ha sido bailarín y cantante de éxitos en el pasado. No es el guapo cantamañanas que pudiera parecer sólo calificando su físico, sino quien "se ha currado" su carrera desde que con diez años rodó El palomo cojo, a las órdenes de Jaime de Armiñán, junto a Paco Rabal, su abuelete en aquella historia. Miguel Ángel Muñoz es, por supuesto, un galán que ejerce en el cine, pero asimismo fuera de la pantalla. A dos de sus tres grandes amores los conoció precisamente en un par de series televisivas, Mónica Cruz y Manuela Vellés, y el tercero, con la guapa y excelente cantante canaria Ana Guerra, con quien rompió hace tres veranos. Desde entonces, a Miguel Ángel no se le ha relacionado con ninguna novia fija, en tanto ella, encontró en Víctor Elías el compañero perfecto entonces.

Hijo de la llamada "vidente de famosos", Cristina Blanco, Miguel Ángel se dio a conocer en 2001, con la serie Un paso adelante, donde se enrolló con Mónica Cruz, idilio que le duró un par de temporadas. Después, tuvo otros éxitos en El síndrome de Ulises, Sin identidad, Presunto culpable, y ya fue alternando sus apariciones en el cine. En la película La piel azul, de 2009, se prendó por Manuela Vellés, su novia a lo largo de seis años. Al romper con ella tuvo otras amistades femeninas, como Paula Chacártegui y Michelle Calvo, aunque quien en verdad fue seguidamente su adorada compañera sería la antes ya citada cantautora Ana Guerra. Dos años después de su apasionada relación, en tiempos de la pandemia, se dijeron adiós de la noche a la mañana. ¿Qué les pasó?

Miguel Ángel y Ana procuraban pasar inadvertidos para la prensa rosa, mas siendo tan conocidos, no les era fácil si salían a la calle o se iban de vacaciones, perseguidos por aviesos reporteros. No posaban nunca en los "photocalls", iban a las fiestas por separado, mas los "paparazzi" lograron algunas veces captarlos agarrados de la mano, en actitud cariñosa. No existían dudas al respecto: se les veía enganchados.

En esa etapa del confinamiento, cada uno vivió en sitios distintos. Por ejemplo, Miguel Ángel en casa, atendido por la hermana de una bisabuela suya, Luisa Cantero, a quien convirtió en protagonista de su documental como director: 100 días con la Tata. Si un centenar de jornadas fue el tiempo en el que el galán y la cantante estuvieron sin verse, aún llamándose por teléfono continuamente, cuando reanudaron la relación se les vio distantes. Vinieron a decir que lo suyo se había enfriado. Ana Guerra no comprendió ese adiós: dirigió bonitas palabras a su ex en sus pocas declaraciones íntimas.

Y desde entonces, hace ya tres veranos, de Miguel Ángel Muñoz nada sabemos sobre sus andanzas personales, por mucho que hace dos estuviera de vacaciones en Formentera bien acompañado. No hay, que sepamos, en su horizonte amoroso ninguna mujer que le haya hecho olvidar el amor que tuvo con Ana Guerra.