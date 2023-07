El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen juntos entre rumores de divorcio

La vida del príncipe Harry y Meghan Markle en California (Estados Unidos) no está siendo todo lo idílica que esperaban y, de hecho, la última semana ha sido una de las más complicadas para la pareja. Fue el rey Carlos III quien decidió desalojar a su hijo menor y a su nuera de Frogmore Cottage, su hogar cada vez que visitaban el Reino Unido, una expulsión que acaba de hacerse realidad y por la que deberán alojarse en hoteles o casas de conocidos cada vez que quieran visitar la tierra natal de Harry.

Por otro lado, los que fueran duques de Sussex tienen que hacer frente estos días a los rumores de separación que la prensa británica hace circular con fuerza. The Telegraph asegura que "la relación está deteriorándose rápidamente y esto les habría llevado a distanciarse". El periodista Tom Bower va más allá y habla de una separación inminente. "Han comenzado a hacer vidas separadas", señaló.

También se habla de que la exactriz habría presentado una demanda económica de 80 millones de dólares como requisito para firmar el acuerdo de divorcio, además de exigir la custodia exclusiva de sus hijos, Archie y Lilibet Diana. Sin embargo, entre rumores y titulares, Meghan y Harry se han dejado ver juntos y actuando con normalidad. El pasado viernes fueron vistos saliendo de un edificio de oficinas en Santa Bárbara (California) de la mano y sonrientes, sin ningún mal gesto que pudiera malinterpretarse.

Mientras hacen frente a los rumores de divorcio, los problemas laborales son una realidad. El podcast de Spotify protagonizado por Meghan Markle no tendrá una segunda temporada, tal y como anunciaron conjuntamente la plataforma de streaming y Archewell Audio, la contrato de 20 millones de dólares en 2020, pero fuentes cercanas a Spotify afirmaron que la pareja no cumplió con la productividad exigida para recibir el pago completo. El jefe de innovación y monetización de podcasts llegó a calificar a los ex duques de Sussex como "estafadores".

Tampoco parecen estar en buenos términos con Netflix, ya que según The Sun, les ha dado un ultimátum ante su "falta de visión de futuro, política comercial y creatividad". Harry y Meghan ya han recibido más de la mitad del dinero de su acuerdo -también millonario, como el de la compañía de streaming musical- con Netflix, pero por ahora los ejecutivos de la plataforma no han aceptado ninguna de sus siguientes ideas al no verles ningún futuro.