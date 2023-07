Íñigo Onieva monta en cólera tras la noticia del falso robo de joyas

Este fin de semana salía a la luz una información que hacía saltar todas las alarmas sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: las joyas que luciría la marquesa de Griñón el día más importante de su vida habrían sido robadas el pasado jueves por tres atracadores que se hicieron pasar por la Guardia Civil. Sin embargo, desde la firma han emitido un comunicado por redes sociales para negar dicha información.

"Desde Del Páramo Vintage Joyas negamos rotundamente que las joyas robadas fuesen para la novia Tamara Falcó", comunicaron a través de su perfil de Instagram, informando así que las joyas robadas no son las que lucirá el próximo 8 de julio la hija de Isabel Preysler.

Por otro lado, Íñigo Onieva desmintió también que hayan robado las joyas que iba a lucir Tamara el día de la boda: "Que eso no es nuestro, eso será de otra pareja que desafortunadamente por ellos pues les ha pasado eso. Nosotros no somos. Gracias por el interés y todo perfecto".

El empresario aseguró que todo está bien y que no está nervioso a pocos días del enlace: "Estamos perfectamente, todo bien. Ningún tipo de estrés más allá del típico que puede tener cualquier matrimonio antes de casarse, donde sentar a la gente".

Sin embargo, parece que las últimas informaciones sobre él y su pareja no le han sentado nada bien. Al salir del domicilio que comparte con Tamara y cuando se ha encontrado con los medios de comunicación, explotó como nunca, llamando a los reporteros "psicópatas" por hacerle preguntas sobre las últimas noticias que les afectan.

Sin pelos en la lengua y muy enfadado se puso delante de las cámaras y expresó su agotamiento: "Estoy corriendo, así que dejadme corred tranquilo. ¿De verdad me estáis siguiendo mientras estoy corriendo?".

Al preguntarle si está nervioso tan solo una semana antes de darse el 'sí, quiero' con la marquesa de Griñón, el empresario mostró su peor cara y tachó a la prensa de psicópatas: "No hay nada, voy a ir a correr, dejadme tranquilo, bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa, entrando y saliendo, cuando vuelva de correr os quedáis ahí, no me sigáis como psicópatas".

Tras esto, el empresario ha salido corriendo y ha dejado a la prensa en las inmediaciones de su domicilio con la palabra en la boca al quedarse súper sorprendidos por la actitud que ha tenido con ellos.