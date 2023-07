Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, culpa a su socio tras ser condenado por estafa: "Fui el tonto útil"

Carlos Constanzia, hijo mayor de Mar Flores, fue condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa en su modalidad agravada en un caso de compraventa de coches de alta gama. La Audiencia Provincial de Málaga le condenó como responsable criminal del delito y dictó contra él pena de cárcel, además de una multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros.

Según el juez, el hijo de la modelo "no es un delincuente primario o puntual" y ha sido condenado en varias ocasiones por delitos contra la seguridad social o contra el orden público, habiendo sido detenido en dos ocasiones. A él y a su socio se les acusó de haber estafado 92.900 euros a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de lujo.

En el momento de la acusación Carlo estaba cumpliendo una condena previa por haber conducido bajo los efectos del alcohol y de las drogas y sin carnet de conducir. Actualmente lleva una pulsera telemática que establece los horarios en los que tiene que estar en casa y asegura que trabaja como pizzero.

Este viernes ha concedido una entrevista a Espejo Público, donde ha explicado cómo conoció a su socio Roberto, condenado por el mismo delito. El joven trabajó como uno de los actores principales de Toy Boy y Roberto era la persona encargada de alquilar los coches de lujo para la serie. Según su versión, Carlo quería comprar un Porsche Cayenne de segunda mano y se fio de la experiencia laboral del equipo de la serie pensando que se trataba de una persona seria, aunque tiempo después descubriría que también había estafado al equipo de rodaje.

Asegura que Roberto lleva estafando desde los años 90 y no sólo ha estafado a los rent a car de lujo de Marbella y Málaga. "Es un profesional en esto, además tiene otros 60 casos por estafa y de hecho, estos días ha salido más gente diciendo que a ellos también le ha estafado". Según él, ha sido "el tonto útil" que entró en este ambiente como novato.

El hijo de Mar Flores aseguró a Susanna Griso que sus primeros abogados le asesoraron mal en el procedimiento y tiene un audio que le exculpa y le convierte en "parte perjudicada", pero no ha podido esquivar la condena. Lamenta que, pese a que él mismo ha interpuesto una denuncia contra la persona que le engañó este juicio, se retrasa constantemente y no espera que haya una resolución hasta dentro de cuatro o cinco años.

Pasado de drogas y bullying

El actor confesó que ha tenido problemas con el alcohol y las drogas desde muy joven y estuvo ingresado seis meses en un centro de rehabilitación, además de los ochos años en los que recibió terapia. "No quiero justificar mis hechos pero cuando cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio ni en mis cabales y lo digo con vergüenza. No me alegro de haber tenido todos los problemas de adicción que he tenido durante toda mi vida. Me alegro de haberlo superado. Voy a un centro todas las semanas, tengo terapia con el psicólogo y ven mediante unos test que no consumo nada, ni siquiera hachís", explicó.

Nacido en un ambiente mediático que le marcó para siempre, su nacimiento fue portada de la revista Hola. En los recreos se quedaba en clase porque los niños se reían y abusaban físicamente de él. Él lo vivió en una burbuja de depresión y oscuridad. "Por desgracia escojo la vía fácil de evadirme por el medio de las sustancias desde muy temprana edad". Con 10 años tiene su primer contacto con las sustancias: "Empiezo con el alcohol, tabaco, luego ya hachís y en adolescencia toco fondo", reconoció.