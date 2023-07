Rocío Carrasco no levanta cabeza: vuelve a perder en los juzgados contra Olga Moreno

Las últimas semanas están siendo convulsas para Rocío Carrasco en cuanto a enfrentamientos legales se refiere: el pasado 28 de junio tenía que acudir al juzgado por la demanda por el impago de la pensión de su hijo David Flores, una cita a la que decidió no asistir. Su abogado justificó su ausencia alegando que no se le había notificado y por tanto el juicio fue suspendido. El exguardia civil le reclama 60.000 euros de la deuda por no pagar las pensiones a sus hijos y 20.000 euros por los daños ocasionados y los intereses de demora

Esta semana también tendría que haber tenido lugar una una vista por la querella que la hija de Rocío Jurado presentó contra su exmarido en la que le reclama una indemnización de 80.000 euros, 60.000 euros de la deuda por no pagar las pensiones a sus hijos y 20.000 euros por los daños ocasionados y los intereses de demora.

En este caso, la Fiscalía pide para Antonio David cuatro años de cárcel por un delito de insolvencia punible. Un juicio que tampoco se celebró pues el abogado de Antonio David Flores pidió el pasado día 4 de julio la suspensión de la citada vista alegando que se había admitido a trámite una prueba que no se había practicado.

Además, este jueves conocimos gracias a La Vanguardia que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid comunicó a ambas partes que la demanda contra Olga Moreno que interpuso Rocío Jurado por una entrevista realizada en el programa Sálvame Deluxe en diciembre de 2019 donde hablaba sobre su papel como madre, ha sido desestimada y Carrasco tendrá que hacer frente a las costas.

En este ocasión se pedían 150.000 euros para resarcir el daño ocasionado por las declaraciones de la entonces mujer de Antonio David Flores en el programa de Telecinco. Hay señalar que contra esta decisión cabe recurso, pero Carrasco ya perdió ante el Tribunal Supremo las dos causas por las que denunció a Olga por sus entrevistas en las revistas Semana y Lecturas.