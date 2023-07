Se suspende el juicio contra Antonio David Flores por alzamiento de bienes

Este jueves 6 de julio Antonio David Flores se tendría que haber sentado de nuevo ante la justicia en este caso por la querella interpuesta por su exmujer Rocío Carrasco por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Según la hija de Rocío Jurado, el padre de sus hijos adeuda la cuantía de 60.000 euros en concepto de impago de la pensión de manutención de sus hijos David y Rocío. Cuantía que ya estaba establecida en una sentencia previa y que Antonio David no habría satisfecho a día de hoy.

Finalmente esta vista fue suspendida debido a que el abogado de Antonio David habría pedido el pasado 4 de julio la suspensión alegando que se había admitido a trámite una prueba que no se había practicado. Un nuevo giro en la complicada cruzada judicial que mantienen el excolaborador de televisión y la hija de Rocío Jurado desde hace años.

Antonio David tendrá que responder a la querella por un delito de insolvencia punible que le interpuso la madre de sus hijos. Un caso que arrancó en el año 2017 cuando esta reunió pruebas para acreditar que su ex habría ocultado ganancias y bienes económicos para no hacer frente a la deuda de 60.000 euros. Este caso se remonta a un juicio anterior por impago de la pensión donde el exguardia civil se declaró insolvente, alegando no haber obtenido ingresos durante los años 2011 y 2012. Según Rocío, las cantidades no las cobraba él sino "sociedades a las que él pertenecía".