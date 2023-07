Albert Rivera celebra su soltería con su excompañera Melisa Rodríguez: "Estaban muy cariñosos"

Albert Rivera afronta con ganas su recién estrenada soltería después de una discreta ruptura con Malú. Aunque el exlíder de Ciudadanos y la cantante no se han pronunciado sobre el asunto, lo cierto es que hace tiempo que no se prodigan juntos. Además, los últimos movimientos de ambos hacen pensar que ya hacen vidas de soltero, especialmente Rivera, al que se le ha visto muy bien acompañado durante las últimas semanas.

Su acercamiento más sonado ocurrió durante el multitudinario cumpleaños de 'el Turronero', que tuvo lugar en Sevilla el pasado 1 de julio. Allí, entre copas y bailes se le pudo ver muy cerca de Fiona Ferrer, empresaria y escritora, que no tardó en aclarar que es muy amiga del expolítico y que no hay nada entre ellos. Sin embargo, sí que podría haber pasado un buen rato con Sofía del Prado, Miss Universe Spain 2017, con la que también se le vio muy cariñoso.

Fiona Ferrer y Albert Rivera, muy juntos.

Este fin de semana también se ha visto a Rivera muy bien acompañado durante el Granca Live Fest, festival musical que tuvo lugar en Gran Canaria y donde actuaron artistas como Maluma o Rosalía. Según información exclusiva a la que ha tenido acceso esRadio y Libertad Digital, el ex de Malú acudió al evento con Melisa Rodríguez, su excompañera de partido político y ambos se mostraron "muy cariñosos". Aunque un testigo del encuentro aclara que "no hubo besos", afirma que sí que había "muchísima complicidad", tanta como para no pasar desapercibidos entre el resto de asistentes.

¿Quién es Melisa Rodríguez?

Melisa Rodríguez es arquitecta y exportavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso. En los últimos años se convirtió en una de las caras más visibles del partido naranja, donde comenzó su andadura en el año 2015. Nació en Londres pero creció en La Palma, concretamente en el municipio de Los Llanos de Aridane, municipio de 20.000 habitantes. Con solo 18 años se trasladó a la Península y se mudó a Barcelona para estudiar Arquitectura en la Politécnica de Cataluña.

Comenzó a interesarse por la política en Tenerife, cuando comenzó a trabajar en un estudio de arquitectura, hasta que finalmente decidió meterse de lleno en el partido de Albert Rivera en las islas. Su partido consiguió entrar en la Cámara y se ganó la confianza del líder, que contó con ella para que se ocupara del sector juvenil dentro del partido y más tarde la nombró portavoz adjunta. En las elecciones de 2019, con el batacazo de Ciudadanos que perdió 47 escaños, Melisa tuvo que dejar el suyo. En abril de 2020 era elegida Portavoz de la Ejecutiva Nacional con Inés Arrimadas como líder de Ciudadanos.

Parece que a pesar de la salida de Rivera del partido, con el daño irreparable que eso supuso para el mismo, la relación con Melisa se ha mantenido intacta a lo largo del tiempo. Tanto, que han aprovechado la soltería del abogado para hacer planes de lo más divertidos y, según varios testigos, intercambiar gestos de cariño y derrochar complicidad.