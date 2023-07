La tensión entre Isabel Preysler y Carolina Molas en la boda de Tamara Falcó

Ruptura definitiva entre Isabel Preysler y Carolina Molas en la boda de sus hijos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, según desvelaron algunos testigos invitados al enlace. "La madre de Íñigo Onieva y la madre de Tamara Falcó apenas se han hablado en la boda. Hay un distanciamiento total entre ellas", cuenta el colaborador Jorge Moreno en el programa Fiesta de Telecinco. "Estuvo cada una por su lado, apenas se saludaron", añadió.

Cuentan los asistentes y testigos de la boda que el distanciamiento entre las madres "fue evidente y eso explicaría que ninguna estuviese en la preboda, hay mal rollo entre ellas". Aurelio Manzano opinó que "dudo que haya pasado algo que el público haya podido captar", haciendo alusión a la discreción que caracteriza a Isabel Preysler.

La familia de Onieva fue la encargada de aclarar en el programa que aunque "no existe mal rollo" entre Isabel y Carolina, lo cierto es que tampoco son las mejores amigas. "No hubo tensión ni enfrentamiento. No se llevan ni bien, ni mal, básicamente no se han visto lo suficiente para crear ningún vínculo especial", apuntaron los colaboradores, confirmando que no existe "una complicidad bárbara" entre consuegras.