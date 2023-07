Tamara Falcó, molesta con la ausencia de Enrique Iglesias en su boda

Tamara Falcó e Iñigo Onieva celebraron su boda por todo lo alto en El Rincón acompañados por amigos y familiares, aunque Enrique Iglesias fue el único hermano de la novia que se ausentó en la ceremonia. El motivo, según ha explicado la propia Tamara, es que el cantante no se siente cómodo en este tipo de eventos y tampoco es amigo de las multitudes, a pesar de ser un artista reconocido internacionalmente.

Sobre esto se ha pronunciado la novia en una entrevista para Hola tras la resaca de la boda. "No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido", aclaró la marquesa de Griñón sobre Iglesias, que tampoco asistió a la boda de Ana Boyer, ni siquiera a la de Julio José, que también vive en Miami.

Tamara ofreció a su hermano acudir al menos a la ceremonia religiosa y retirarse cuando quisiera pero no accedió. "Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después. Para mí es algo mucho más que un evento social, es un sacramento", comentó. A pesar de todo, la hija de Isabel Preysler se tomó con filosofía que su hermano no estuviera en un día tan especial. "Para mí ese día es mucho más, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones", declaró.

De hecho, tal y como ha desvelado Paloma Barrientos, Enrique Iglesias mandó a Tamara unas flores espectaculares para darle la enhorabuena por su boda y que, de alguna manera, le tuviera presente el día de su boda, un fin de semana para recordar en el que sí estuvieron Chabeli y Julio José Iglesias, Ana Boyer, además de Manolo, Xandra, Aldara y Duarte Falcó.