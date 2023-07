Bertín Osborne confirma a esRadio el embarazo de Gabriela Guillén: "Ha sido un accidente"

La paternidad de Bertín Osborne es la noticia del día y el propio presentador lo ha confirmado este miércoles a la crónica rosa de esRadio. Según ha desvelado, no se trata de un embarazo buscado sino "un accidente, cosas que pasan en una relación". A pesar de todo, el cantante asumirá su responsabilidad como siempre ha hecho. "Intentaré ayudar y procuraré que al niño o niña no le falte de nada".

Bertín solo tiene buenas palabras para Gabi: "Es una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada pero no estoy enamorado". Además ha querido matizar que llevan tiempo sin verse, una decisión tomada hace tiempo y que seguirá así. Por este motivo, Bertín pide respeto a su privacidad y aunque se hará cargo de su futuro hijo o hija, continuará viviendo solo y trabajando como siempre.

En la crónica rosa de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos ha asegurado que la noticia del embarazo era un rumor que corría con fuerza recientemente. "Hemos sabido muchas cosas que hemos callado porque respetamos todo lo posible. Lo sabíamos como hipótesis, vehemente rumor. Ella se dejó llevar por el rumor y él no se lo quería creer", dijo.

Tal y como desveló Daniel Carande, el rumor se comentó en la fiesta de el Turronero, un evento que abandonaron por separado. "En una mesa estaban Bertín y Gabi, en otra Fabiola Martínez y en otro sitio su hija Alejandra. Le pregunté a Alejandra si iba a saludar a Gabi y me dijo que no tenía más remedio, pero al rato dijo ‘bueno, me voy con Fabiola", explicó. Aunque el rumor venía de antes, en aquella fiesta se popularizó. "Es importante porque no se desmiente, además se comentaba que Gabi no se encontraba bien en esa fiesta", apuntó Jiménez Losantos.

De esta manera el artista sumará un hijo más a los cinco que ya tiene: tres de su relación con Sandra Domecq y dos con Fabiola Martínez. Gabriela está viviendo su primer trimestre de gestación y se le ha podido ver visitando un centro de la Seguridad Social, donde intentó pasar desapercibida bajo unas gafas de sol y un sombrero.