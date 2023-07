Gabriela Guillén se desmarca de las palabras de Bertín Osborne: "Puede decir lo que quiera"

Bertín Osborne será padre por sexta vez con Gabriela Guillén a pesar de que como él mismo ha confirmado este miércoles en la crónica rosa de esRadio, el embarazo no es deseado y se trata de un "accidente". En la actualidad Gabriela se encuentra en su primer trimestre de embarazo pero como pareja están distanciados y llevan tiempo sin verse. No obstante el artista se hará cargo de todas las necesidades de su futuro hijo o hija.

Ahora ha sido Gabriela quien ha roto su silencio en la revista Semana, aunque de alguna manera pidiendo respeto para su privacidad. "Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada", ha confirmado tras escuchar en Es la mañana de Federico que el futuro padre de su bebé no está enamorado de ella pero no piensa dejarla tirada.

Gabriela no quiere saber nada de la prensa y prefiere mantenerse al margen del revuelo mediático que ha generado la noticia de su embarazo. "Lo he visto pero no voy a contestar a nada. Yo no quiero hablar de mi vida privada. Quiero mantener en todo momento mi privacidad. Él puede decir lo que quiera, a mí me da igual", ha dicho contundente al citado medio.

Son varias las ocasiones en las que Bertín ha desmentido que lo suyo con Gabriela fuera una relación seria pero lo que está claro es que mantenían un vínculo romántico. El pasado mes de junio disfrutaron juntos de una escapada a la finca que el cantante tiene en Sevilla. Sorprendidos por la presencia de las cámaras en la estación del AVE de la capital andaluza, Bertín intentó jugar al despiste al ir a recoger a la joven ataviado con gafas de sol y gorra para pasar desapercibido.

La propia Gabriela ha llegado a confesar que "quiere muchísimo" a Bertín, a pesar de que solo se han visto en "ocho o nueve ocasiones". Una relación de ‘amistad’ que comenzó en el año 2022 cuando coincidieron en el rodaje de un spot de la marca de ropa El Capote, de la que el presentador es imagen.