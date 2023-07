Gabriela Guillén concede su primera entrevista a Telecinco: "No me siento arropada"

​Gabriela Guillén ha concedido su primera entrevista al programa de Telecinco Así es la vida para hablar del bombazo de su embarazo después de que Bertín Osborne confesara en esRadio que el bebé que esperan no es deseado, sino un "accidente". La amante de Bertín (que no novia, según ambos) confesó que no se siente arropada en estos momentos, aunque le quitó importancia y pidió que le den "tiempo al tiempo", aunque no sabe qué tipo de relación tendrá con el cantante en el futuro.

Durante la intensa charla, que según el programa duró dos horas, la fisioterapeuta dijo que está "embarazada y feliz" pero también "con las hormonas revueltas", lo que le lleva a pasar por distintos estados de ánimo pero le resta importancia porque cree que el tiempo colocará las cosas en su sitio: "Quizás en estos momentos no, pero las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera".

Para Gabriela, lo más importante ahora es su embarazo y estar tranquila. "No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno", dijo, sobre todo porque quiere vivir esta etapa con total tranquilidad. "Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir", dijo sobre el que fue su amante durante un año y medio.

A pesar de lo que puede parecer, Gabi asegura que Bertín le dio su lugar en su vida y la presentaba como su pareja ante su familia. "Han pasado momentos especiales juntos, como las Navidades", contó Raquel Arias, encargada de la entrevista. Solo tiene buenas palabras para él y su familia: "Son fabulosos, los hijos son encantadores".

¿Cómo se enteró de que estaba embarazada? Gabriela explicó que se hizo un test y, tras ver el resultado, se quedó "en shock" y "no podía asimilar la noticia". Al día siguiente pidió cita con su ginecólogo, que le confirmó que está encinta: "Lloré, la sensación no fue bonita por la sorpresa que nos dio", explicó dolida. Se lo contó inmediatamente a Bertín: "No me lo pensé mucho, cogí el teléfono y se lo dije". El cantante se quedó en silencio y "se sorprendió tanto como yo", le pidió que se tranquilizara y viajó a Madrid para estar con ella.