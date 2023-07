Las 'comisarias' Mercedes Milá y Cristina Cifuentes sentencian a Bertín Osborne

Parecía que el fin de Sálvame supondría el fin de la politización de los asuntos más íntimos de nuestros famosos, pero hay personalidades que se niegan a abandonar esta mala práctica. Es el caso de Mercedes Milá y Cristina Cifuentes que no han dudado en opinar sobre la futura paternidad de Bertín Osborne, criticando duramente las palabras pronunciadas por el artista en exclusiva para esRadio señalando, en un alarde de originalidad, el supuesto 'machismo' que desprenden.

A Milá no le ha gustado que el artista haya reconocido que es un embarazo "no deseado" pues le parece "repugnante, triste y antiguo": "Nos conocemos hace muchos años pero esta reacción tuya al embarazo con la chica a la que estabas, estás o lo que sea, el caso es que has tenido relaciones con ella, o sea, te has acostado con ella, la has metido en caliente digamos así. Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste y tan antigua".

Aunque Bertín ha insistido en sus dos intervenciones en Y ahora Sonsoles y esRadio que tiene intención de responsabilizarse de ese niño, pues tanto Gabriela como él son dos personas "formales" que no huyen de sus obligaciones, Milá habla de "desentenderse" y se solidariza con la embarazada: "Me recuerda a lo que ocurría antes cuando las mujeres se encontraban con la que la persona con la que tenían relación y se desentendía de las consecuencias. Y te lo digo seguramente siendo demasiado excesiva pero no puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle: no estás sola", concluye su mensaje.

Palabras similares ha pronunciado Cristina Cifuentes al hablar sobre el tema en Ya es mediodía pues para ella, las sinceras declaraciones de Bertín "son innecesarias": "Tú no quieres ese hijo, pero no es necesario que lo explicites de una manera tan gráfica. Ese niño crecerá y cuando sea mayor no le hará ninguna gracia saber que su padre no le quería bajo ningún concepto".

Cabe recordar que aunque Bertín ha dicho que aunque ese niño no ha sido buscado y se ha referido a él como "un accidente", también ha aclarado que será recibido con amor y atenciones por su parte, algo que no parece ser suficiente para la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas".