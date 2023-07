Gabriela Guillem concedió este jueves su primera entrevista al programa Así es la vida en Telecinco. La 'amiga especial' de Bertín Osborne se ha convertido en apenas unos días en una de las mujer más buscadas de nuestro país tras salir a la luz que está esperando un hijo del artista. En la entrevista con el programa de Mediaset, ha abordado cómo se enteró del embarazo, cómo reaccionó Bertín cuando se lo contó e incluso cómo es su relación con Fabiola Martínez.

Guillem contó cómo fue su primer encuentro con la venezolana en un evento organizado por un amigo en común. Se refiere al cumpleaños de ‘el Turronero’ que tuvo lugar hace apenas unas semanas en Sevilla: "Nos cruzamos. Esa fue la primera vez que coincidí con ella", narró. Sin embargo en ese encuentro "no hubo presentación": "Yo creo que Fabiola no me conoció. Me preguntó una amiga suya que quién era yo y que qué hacía en el evento (…) Hemos coincidido en este evento y ya no más. Me parece bien que Bertín se lleve bien con la madre de sus hijos. Pero no tengo nada que decir de ella".

Fabiola respondió a estas declaraciones en el programa Y ahora Sonsoles donde ejerce de colaboradora para aclarar algunas de las afirmaciones de la amiga de Bertín: "Lo que ha dicho sobre mí lo quiero aclarar. En la bodega, en la fiesta de ese amigo común, yo tenía al lado mucha gente pero no fui con ninguna amiga. Es más, yo como no la conocía a ella, no la tenía en el radar. Así que no puedo enviar a una supuesta amiga mía a averiguar quién es".

Fabiola se reafirmó en su relato y aseguró que Gabriela "si no está mintiendo, está confundida". Negó que "mandase" a una amiga a investigar sobre ella porque, además, ella estaba muy alejada de la mesa de su exmarido: "¿Cómo voy a mandar a alguien que no conozco? Si no está mintiendo, está confundida. Yo no mandé a nadie a preguntar por ella. Yo estoy bastante apartada del sitio donde está Bertín", explicó sobre lo que ocurrió en el evento al que acudieron más de 3.000 personas.

En cuanto a las declaraciones de la joven respecto a lo "poco arropada" que se siente por el entorno de Bertín, Fabiola cree que se refiere a las hijas del artista añadiendo que se siente muy identificada con Gabriela en algunos aspectos: "Conecto en muchas cosas con ella. Yo cuando empecé con Bertín también era muy joven, modelo, muchos elementos comunes que la gente podía interpretar como ‘mira una que va a lo que va’. Y ahí entran los juicios que ahora también estoy escuchando sobre Gabriela (...) Yo creo que no se está refiriendo a mi cuando dice que no se siente arropada. Ella tendrá que decidir si quiere que ese niño tenga relación con sus hermanas. Hay que ver cómo ella va desenvolviéndose en esta nueva situación".