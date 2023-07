Alejado del foco mediático y de las polémicas desde hace meses, y horas después de reaparecer en un bolo en Chipiona en el que llamó la atención el peso que ha perdido en los últimos tiempos -buena prueba de que se está cuidando, llevando una alimentación sana y haciendo deporte como le aconsejaron los médicos tras sufrir un ictus en octubre de 2022- Kiko Rivera ha sufrido un nuevo bache de salud.

Coincidiendo con el lanzamiento de su nueva canción, "El mambo", el hijo de Isabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales una preocupante imagen desde la cama de un hospital revelando que está ingresado en el hospital. "La vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo que disfrutéis del mambo y de la vida", ha informado a sus seguidores con un selfie en el que, con rostro desmejorado -pálido y con ojeras- aunque con una pequeña sonrisa, se le ve con una vía puesta en uno de sus brazos. Un ingreso hospitalario que llega nueve meses después de sufrir un inctus.

Por el momento nada más se sabe de este ingreso que se ha producido en las últimas horas, puesto que anoche Kiko anunciaba ilusionado la salida de su último single en un storie de Instagram donde aparecía dando un tranquilo paseo por los alrededores de su casa en Sevilla.

Son varios los problemas de salud que ha sufrido el hijo de Paquirri en los últimos años, ya que además del ictus que le hizo replantearse su modo de vida, también padece diabetes y ha tenido ataques de gota que le han impedido caminar con normalidad durante largas temporadas. Estos últimos meses Kiko ha dado un giro a su día a día y, además de llevar una dieta sana y equilibrada, presume a menudo en sus redes sociales de hacer deporte, se ha alejado de los excesos y hace varias semanas anunciaba orgulloso que había vuelto a dejar de fumar.

Dando normalidad al delicado momento que está atravesando su marido, Irene Rosales ha compartido una publicación en Instagram esta mañana informando a sus seguidoras de que un conjunto de ropa que lució y que causó furor está agotado, sin hacer ningún tipo de mención al nuevo ingreso del Dj.

Lo que parece que Kiko no puede solucionar es la nula relación que tiene con su madre Isabel Pantoja y su hermana Chabelita. Sus últimas y muy desafortunadas intervenciones en medios de comunicación han terminado por hartar a su familia que habría decidido darle la espalda. De hecho recientemente su hermana Isa Pantoja ha confesado que Kiko no asistirá a su próxima boda con Asraf Beno. Aunque la joven siempre se había mostrado ilusionada con la posibilidad de que su hermano la llevase del brazo al altar, finalmente esto no será así y su sustituto podría ser Jorge Javier Vázquez, al que considera su padrino televisivo y un amigo.