Felipe de Bélgica celebra sus diez años en el reinado

Felipe de Bélgica cumple diez años de reinado. Los fastos programados por tal fin esperamos no se alteren por la delicada salud que atraviesa el padre del monarca, Alberto II. El rey de los belgas lleva casado con la reina Matilde desde diciembre de 1999. Son padres de cuatro hijos. En esa Corte se han sucedido ciertos acontecimientos, no precisamente felices, que afectaron a los progenitores de Felipe. Éste, también hubo de hacer frente a un pasado que marcó negativamente su juventud.

Felipe de Bélgica, ha cumplido sesenta y tres años, aunque representa algo menos. Es deportista y aparece en imágenes con un excelente aspecto. Es uno de los tres hijos de Alberto y Paola de Lieja. Sobrino del rey Balduino. Monarca que matrimonió con la aristócrata madrileña Fabiola de Mora y Aragón, quienes no tuvieron hijos, por mucho que lo desearan. Inútiles los pasos que dio nuestra compatriota consultando ilustres ginecólogos. Preocupados al no tener descendencia, Balduino pensó que quien mejor podría sucederle era su sobrino Felipe, el hoy monarca. Pero el destino cambió esos planes.

Encontrándose de vacaciones los entonces reyes Balduino y Fabiola en su finca granadina de Motril en 1993, repentinamente, aquel falleció, trastocándose así los planes que tenía para su heredero. Entonces, quien ocupó el trono de los belgas fue su hermano Alberto. Casado con la aristócrata italiana Paola Ruffo di Calabria, fueron padres de tres hijos pero su unión no fue lo afortunada que pensaban cuando se enamoraron. Ya se conocía por la prensa europea las disensiones de la pareja. Ella tenía fama de ser algo ligera de cascos, y él no se libraba de ser juzgado como un divertido "play-boy". Hasta el cantante belga Salvatore Adamo dedicó a la todavía princesa una romántica melodía, "Dulce Paola". Corría el rumor de que él se había enamorado de ella. Creemos que sólo platónicamente.

Me consta que en cierto verano el rey Balduino llamó urgentemente a su residencia de Motril a su hermano Alberto. Corrían rumores de que la pareja estaba al borde de separarse. Y tras la llamada al orden, el príncipe hizo lo posible por reconciliarse con Paola. En aquellos días cubrí informativamente el asunto, me desplacé hasta la residencia costera granadina de los reyes y obtuve, al menos, detalles de que el rey Balduino había hecho recapacitar a su hermano.

Fue el pasado año cuando Paola contó en un documental algo que no es habitual entre personajes reales, si exceptuamos lo ocurrido con Diana de Gales. Y es que se explayó sobre su pasado, reconociendo que le había sido infiel a su marido. Y declarando que vivió diez años horribles en su matrimonio. Para resarcirse de esos cuernos con los que Alberto la coronaba, se lio con un fotógrafo de "París Match", Adrien de Munt.

Alberto de Lieja, por su parte, tenía amores con la aristócrata Sybille de Selys Longchamps. Se descubrió, tarde, que eran padres de una hija, Delphine Böel. A la que él no quería reconocer. Ya siendo rey se vio obligado a hacerlo por la legislación belga: un juez dictó sentencia por la que si no lo hacía se le castigaba a pagar diariamente determinada cantidad de euros. Aparte de lo que aquel escándalo regio suponía. Aconsejado por quienes podían hacerlo, el monarca accedió a reconocer a Delphine como fruto de sus correrías extramatrimoniales. Hoy en día ella se dedica al diseño de ropa, es bastante atrevida y se lleva moderadamente bien con el rey Felipe, su hermano.

Aquellos cuernos que se cruzaban entre sí Alberto y Paola, eran por supuesto conocidos por el hoy Felipe de Bélgica, del que se dijo siempre era una joven reservado, tímido, taciturno. Al respecto no se le conocían amistades femeninas. Pero sí que pasaba muchos ratos en compañía del conde Thomas de Marchant. Se comentaba en la prensa belga de la época que el príncipe heredero "era de la acera de enfrente". Y hasta un periodista, Frédérick Deborsu llegó a publicar un libro, "Cuestión Real", donde incluía detalles sobre su condición sexual, por no decir nosotros aquí otra cosa, de quien iba a ser el futuro rey de los belgas. Fue entonces, alcanzada la mayoría de edad de Felipe, cuando su padre le hizo ver la necesidad de comprometerse con alguna dama, casarse con ella y tener descendencia. Obedeció y en poco tiempo se celebró su enlace con la condesa Matilde d´Udekem d´Acoz. A la boda no fue invitado el antes citado conde Thomas de Marchant, con quien Felipe debió cortar toda oscura relación.

Si aquellos rumores fueron o no ciertos quedarían ya eclipsados cuando Matilde alumbró a su hija Isabel (hoy princesa heredera) el año 2001, y luego sucesivamente fueron llegando al mundo Gabriel (en 2003), Manuel (dos años más tarde) y Leonor (en 2008). No se han conocido escándalos de ninguna clase en esta familia.

Llegado el 13 de julio de 2013 Alberto II abdicó en la persona de su primogénito Felipe, quien fue proclamado rey de Bélgica el 21 de ese mismo mes, hace ahora justamente por lo tanto un decenio. En su honor, ya decíamos al principio, en el país se celebran fiestas populares en estas fechas.

Felipe y Matilde gozan del cariño de su pueblo. Con la Familia Real española tienen una relación excelente, que se remonta al pasado, teniendo sobre todo en cuenta que Fabiola fue reina, tía del hoy monarca. Los reyes belgas y sus cuatro hijos han visitado nuestro país en diversas ocasiones, la última en abril de este año, recorriendo una parte del Camino de Santiago, en la comarca del Bierzo.

Lo más preocupante en la Corte belga en estas fechas es saber el delicado estado de salud de Alberto II, padre de Felipe, hospitalizado a causa de una deshidratación.