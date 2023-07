La revolución sexual de Jane Birkin que escandalizó a la burguesía

La actriz-cantante Jane Birkin, que ha muerto a los setenta y seis años este último domingo en su apartamento de París, llevaba algún tiempo con problemas en su salud, razón por la que había anunciado que no actuaría en el Olympia, como tenía previsto, ni tampoco iba a intervenir en una gira de festivales de verano en Francia. No se ha especificado, en las primeras horas de su óbito, el motivo de su fallecimiento. En 2012 permaneció un tiempo retirada de toda actividad artística consecuencia de sus problemas cardíacos. Y en 2017 fue tratada de leucemia.

Ha transcurrido más de medio siglo de su dúo musical con Serge Gainsbourg con la pieza erótica "Je t´aime … moi non plus" y varias generaciones no la han olvidado. Jane Birkin fue mucho más que aquella muchacha que escandalizó a una sociedad burguesa. Un símbolo de rebeldía, de las jóvenes que se identificaron con el mayo francés del 68. Una actriz seductora, que tanto cantó al amor con palabras bellas y nada superficiales. Madre de tres hijas, cuya primogénita se suicidó creándole un infinito vacío.

Había nacido en Londres el 14 de diciembre de 1946, hija de padre militar de la Marina y de una actriz británica, Judy Campbell. Sus primeros papeles en el cine no pasaron inadvertidos. Richard Lester la dirigió en The Knack, en 1965, y Michelángelo Antonioni en Blow-Up, fechada dos años después. Dos filmes avanzados para la mentalidad de aquel tiempo. Argumentos de liberación para una juventud que se enfrentaba a las conductas de sus mayores. Desde el ángulo político, Jane Birkin ya iba con su padre en la capital inglesa a manifestarse en contra de la pena de muerte. En cuanto a los desnudos en la pantalla, no tenían importancia para ella: admitía que eran necesarios para conseguir en imágenes el arte que se proponían los directores. "La primera vez que aparecí sin ropa – me confesó en la primera entrevista que le hice – fue en Blow-up. Es una de mis películas favoritas. Su estreno constituyó un escándalo. Tiempo después, cuando mis dos hijas mayores, tenían entonces once y siete años, no le dieron importancia alguna a mis desnudos. Me ocurrió una anécdota en unos grandes almacenes de París cuando me abordó una señora, felicitándome por esa cinta que había emitido la televisión francesa recientemente. Me dijo: "Siento mucho no haberle podido ver la cara hasta hoy porque en Blow-up sólo se contemplaba su trasero".

Mujer desinhibida, sin complejos, Jane Birkin dejó Londres para instalarse en París, donde ha vivido la mayor parte de su vida, descontando sus primeros años juveniles. Su encuentro con Serge Gainsbourg resultaría importantísimo para su carrera, aunque al principio a ella le pareció un tipo prepotente. Rodaron la película Slogan y, a partir de entonces, su unión fue enriquecedora para ambos. Él estaba un tanto desconsolado tras su ruptura con Brigitte Bardot, que le grabó su escandalosa canción "Je t´aime…". Pero el disco no salió a la venta. Medió el nuevo amante de la estrella francesa, al que le disgustaba. Fue entonces cuando Gainsbourg le propuso a Jane registrarlo a dúo. El Vaticano prohibió su radiodifusión, lo mismo que otros países, entre ellos España, lo que contribuyó a que fuera un "single" buscadísimo por coleccionistas o simples curiosos de rarezas. Con el tiempo, terminó comercializándose sin más. Y hasta se rodó una película con igual título que, naturalmente, estuvo a cargo de Gainsbourg y Jane, su pareja hasta 1980.

Jane Birkin fue madre por primera vez tras casarse con el compositor John Barry, acreditado autor de las bandas sonoras de la serie "James Bond". Kate, que así se llamaba la hija que tuvieron, falleció en 2013 por propia voluntad. Se lanzó desde la ventana de un cuarto piso al vacío. Tenía fuertes adicciones al alcohol y otras drogas.

Su trabajo en el cine y la música supusieron para Jane Birkin un bálsamo para ir asimilando aquella tragedia. Que como es fácil de comprender nunca le abandonó en su memoria. Pensando siempre en Kate, compuso muchas canciones, la mayoría de ellas tristes, melancólicas. En el cine fue interviniendo en argumentos variados. Su verdadero lanzamiento me contó ella misma fue con La piscina, una trama policíaca donde tuvo por compañeros a dos galanes muy importantes de la cinematografía gala: Alain Delon y Maurice Ronet. Los caminos de Katmandú también le produjo satisfacciones. Más adelante rodaría Muerte en el Nilo, Muerte bajo el sol y una larga serie de títulos, que fue combinando con sus discos (veintitrés en total) y sus actuaciones en directo. Gainsbourg influyó siempre en la carrera musical de Jane. Incluso después de separarse él continuaría proporcionándole material, como el destacado álbum "Baby alone in babylone". Era un autor maldito, al que le encantaba epatar a cualquiera, escandalizar con sus letras. Y Jane lo adoraba. Su alejamiento se produjo, entre otras razones, por la vida desatada que llevaba, a merced del alcohol primordialmente. Murió hace de esto cuarenta años. François Mitterrand le dedicó esta laudatoria frase: "Fue el poeta más grande que hemos tenido después de Baudelaire".

Cuando reemprendió su carrera musical sin él Jane comenzaría su etapa de cantautora, de igual modo que se adentró en la técnica cinematográfica para escribir y dirigir algunas películas y documentales, amén de que asimismo se subió varias veces a un escenario para interpretar piezas de teatro. En Francia, siempre gozó de prestigio y popularidad.

De su convivencia con Serge Gainsbourg tuvo a Charlotte. Estaban muy enamorados, compenetrados en todo. "Tuve lo mejor de él" rezaba una de las últimas composiciones suyas, que Jane Birkin entonaba con emoción. Van a dedicarle un museo y Charlotte está muy implicada en ese homenaje a su padre. Ella es actriz y vive muy feliz desde hace veinticinco años con su marido.

Creativa asimismo ha resultado ser la tercera hija de Jane Birkin, Lou, nacida en 1982 de su relación con Jacques Doillon, su pareja durante doce años a partir de 1980. Hoy es una cantante de éxito.

Jane Birkin | Cordon Press

Hay una faceta relacionada con Jane Birkin y un bolso con su apellido, conocido como "Birkin Bag", que desde 1981 lleva comercializándose por la importante firma Hermés. Todo se debe a un fortuito encuentro de la actriz-cantante con uno de los ejecutivos de tan acreditada empresa. A Jane se le cayó un bolso grande que portaba, y su desconocido compañero de viaje se fijó en él. Y evidentemente en ella. Una vez que le reveló su identidad, le propuso tener una cita profesional. De la que surgió un contrato por el que Hermés sacaría al mercado un bolso igual o muy parecido al que aquel día Jane llevaba. Por supuesto, a cambio de una suculenta cifra, simplemente por ceder su imagen y su apellido.

La desaparición de Jane Birkin ha llenado de luto el mundo artístico francés. El presidente Macron le ha dedicado unas frases de admiración. Aun siendo inglesa de nacimiento, queda dicho que Francia ha sido para la actriz-cantante el país que supo descubrir su gran personalidad, la de una musa que siempre se condujo entre el arte y la libertad.