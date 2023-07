Beatriz Cortázar aclara el motivo por el que cambió a Ana Rosa por Sonsoles Ónega

Telecinco ha sufrido multitud de cambios a lo largo de este año y uno de los más llamativos ha sido la ‘fuga’ de colaboradores a Antena 3, entre los que destaca una mítica de El programa de Ana Rosa como es Beatriz Cortázar, también habitual en las tertulias de la crónica rosa en Es la mañana de Federico. La periodista cambió su puesto con Ana Rosa Quintana por otro con Sonsoles Ónega y arrancó participando en el especial de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva el pasado sábado 8 de julio.

"Aunque me visteis hace unos días en el especial que Sonsoles Ónega dedicó a la boda de Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente en ese programa. Y en lo que me pidan, evidentemente, sé que no me han fichado para la sección de Deportes, sino para reforzar las secciones de corazón", bromeó la periodista en una entrevista en Pronto.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones a la revista, ya se ha incorporado al plantel de colaboradores de Ónega, donde se ha convertido en una de las mejor valoradas gracias a su impecable trayectoria de más de 30 años en prensa rosa.

¿Por qué abandonó El programa de AR por el que fichó hace más de 15 años? Cortázar reconoce que fue una decisión "difícil" y en la que estuvo reflexionando a fondo. "Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla. Ya había trabajado hace años en Antena 3, es un territorio que conozco bien y en el que tengo muchos lazos de amistad. Y no solamente entre sus periodistas sino en todos sus departamentos. Precisamente, fue allí donde empecé con un informativo…", confesó, reconociendo que vuelve a la cadena con "ganas" y "mucha ilusión".

Y ahora Sonsoles tendrá que hacer frente a la competencia en Telecinco con el nuevo programa de Ana Rosa, que tendrá por nombre TardeAR. "¿Competencia? Todos estamos en el mismo barco y será una competencia sana. Y está bien que se apueste por programas del corazón con contenido informativo serio, y al mismo tiempo divertido y entretenido. Los que dicen que este tipo de contenidos tienen los días contados en televisión no son nada visionarios", aseguro.