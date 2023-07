Froilán no aprende: así fue su salida "cultural" al Barrio Rojo de Amsterdam

Pese a haber sido "exiliado", como su abuelo Juan Carlos, a Abu Dabi, Felipe Juan Froilán sigue protagonizando de cuando en cuando noticias relativas siempre a su afición a las juergas nocturnas.

En esta ocasión ha ocurrido en la celebración de su 25 cumpleaños y el escenario no ha sido ningún destino cultural europeo sino el Barrio Rojo de Amsterdam, siempre en compañía de algunos amigos todos masculinos.

El Barrio Rojo, conocido por la presencia de prostitución y drogas, es una parada muy conocida dentro la ciudad holandesa. Así lo mostraron en Ya es mediodía y Así es la vida, programas de Telecinco que confirmaron que Froilán fue "cazado" en este barrio rojo conocido por cartas actividades comerciales.

El joven estaba "tranquilo y relajado" y, lo más importante de todo, sin su característica gorra: no se escondía o creía no estar, al menos, al alcance de los fotógrafos. "Son amigos de la universidad, gente que no veía desde que fue a Abu Dabi, no todos viven en Madrid y ese el punto de encuentro", dijeron al respecto de la excursión en Ya es mediodía.

La presencia de Froilán en un barrio de luces de neón no se aleja demasiado de sus odiseas nocturnas en Madrid, que provocaron o aceleraron que su madre lo mandase a Abu Dhabi para que encarrilase su vida personal y profesional. Hace pocos días estuvo en Madrid y Marbella con motivo del parón veraniego, aunque los compromisos profesionales se le van acumulando.