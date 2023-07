Yolanda Díaz critica la impostura de los políticos mientras presume de "planchar durante horas" en un publireportaje

Yolanda Díaz ha decidido abrir las puertas de su hogar –el lujoso piso en el ministerio del que disfruta desde hace tres años y medio– a los periodistas como parte de su campaña. Dos reportajes, uno en El Páis con Manuel Jabois y otro en Público con un impactante vídeo, con los que la ministra de Trabajo en funciones y candidata de Sumar quiere presentar su cara más humana.

El vídeo comienza con unas insólitas escenas de Díaz planchado y hablando desde el escenario de un mitin. Después toma caminos muy trillados en este tipo de vídeos promocionales: cortes de un mitin, escenas del autobús hacia el mitin, besos y abrazos con niños y ancianos…

La candidata también comenta otras aficiones como la música con frases bastante tópicas: "Rock and roll, clásica, pop, indie, de todo, escucho de todo, la verdad" o "intento caminar mucho, perderme por ahí".

Pero lo más llamativo, y lo que ha arrasado en medios y redes sociales, es su presunta y no demasiado creíble afición por la plancha: "Suelo planchar porque me encanta planchar porque me relaja", dice, "soy muy nerviosa y me paso horas casi todos los días planchando". "Cuando llego de trabajar me concentro, me pongo, me fijo un punto y plancho, plancho mi ropa y la de todo el mundo". Curiosamente, en estas imágenes tan naturales la ministra de Trabajo plancha con la misma ropa con la que después se va a dar un mitin, todo muy natural.

Pero si no fuese bastante con este despliegue de impostura, poco después Yolanda Díaz se atreve a afirmar su naturalidad: "No hago cosas en las que yo me sienta impostada. Lo que creo que es impostado no lo hago, no entiendo a esos políticos y políticas que hacen cosas extrañas, extravagantes, que uno ve que son artificiales", dice segundos después de su escena con la plancha. "No tiene sentido, yo intento ser yo, soy así", remata..