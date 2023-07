La buena relación de Lucía Rivera y Kika Cerqueira

Lucía Rivera, la hija de Cayetano Rivera, y Kika Cerqueira, hija de la última novia del torero, se llevan muy bien entre ellas. Así lo han contado ambas en el acto celebrado por las gafas Sunglass Hut, firma de la que son imagen.

Lucía considera a Kika como una hermana: "Nos llevamos muy bien y me hace ilusión, es una mujer muy trabajadora y muy educada. Teníamos contacto a través de redes, porque ambas trabajamos en lo mismo. Ella leyó mi libro y me dio mucho apoyo. Una hermana me hacía falta y estoy feliz por tener a una persona para contarle mis cosas", explicó.

La modelo siempre ha hablado muy bien de María. "Es una mujer increíble, no tengo nada malo que decir de ella, me gustó desde el momento que la conocí. Espero que esta relación sea eterna. Mi padre está feliz y muy guapo, al igual que mi hermano Cayetano. Yo quiero que todo el mundo sea feliz, y sobre todo mi hermano. Eva es un cañón y mi padre otro, así que mi hermano va a ser guapísimo".

Lucía y Kika son dos bellezas y, en todo el tiempo que duró la presentación hicieron gala de la buena sintonía que hay entre ellas, intercambiándose confidencias.