La palabra "clave" de Chabeli Navarro que garantiza la victoria judicial de Bertín Osborne

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo el contundente comunicado del despacho de abogados de Bertín Osborne en el que anuncian que tomarán acciones judiciales por la entrevista de Chabeli Navarro en Lecturas en la que asegura que el cantante le empujó a abortar el bebé que esperaban.

Un texto en el que dicen tener pruebas para demostrar que no es como ella dice en la entrevista y se lamenta, además, que que con un embarazo alguien saque este tipo de beneficio.

En contacto con fuentes legales, la crónica rosa de Es la mañana de Federico ha profundizado en cómo puede desarrollarse esta demanda en la que Bertín Osborne tiene todas las de ganar. Tal y como relató la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, la clave está el el titular de la entrevista: convención. "Es fundamental porque esa palabra atenta al derecho de honor de Bertín, a diferencia de utilizar ‘me comprendió’ o ‘me acompañó’, ya que implica interés en que abortara".

"Con esta palabra le imputa una conducta socialmente reprobable en un medio publico, cobrando además, y esto supone un daño reputacional demostrable para Bertín Osborne, que se ha manifestado en contra del aborto y podría perder contratos por esos comentarios. Es un personaje público con imagen determinada y una economía que depende de ello", contó Isabel González en esRadio.

Es más, "me añaden otras circunstancias redundantes: que la paternidad no se le puede imputar jurídicamente -es diferente a la maternidad, tiene otra regulación legal-; que la muchacha tiene historial de búsqueda de famosos, y su ánimo económico y afán de notoriedad que no ayudan en un proceso judicial. El medio de comunicación podría verse afectado por todo eso, la revista tiene responsabilidad delo que se publique", aseguraron en la crónica rosa sobre el dudoso futuro de Chabeli.