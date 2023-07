Secretismo en el entorno de Amaia Montero tras conocerse su ingreso

El miércoles salió a la luz que Amaia Montero se encuentra ingresada en el Hospital Beata María Ana de Madrid después de haber sido operada de la mano y haber pasado diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pocos detalles se conocen sobre el estado de salud de la cantante y ni siquiera algunos de sus amigos más cercanos, como Cayetana Guillén Cuervo, estaban al tanto de su ingreso. "Hace unos días hablé con ella y estaba perfecta, estuvimos hablando casi hora y media", reveló la actriz.

Ahora ha sido Pilar Saldías, madre de Amaia Montero, la que ha hablado con la prensa sobre su hija, pero ni mucho menos para desvelar qué le ocurre ni en qué estado se encuentra, aunque se conoce que no hay motivos para preocuparse. La familia está tratando de proteger al máximo la intimidad de la artista y ha pedido a los medios de comunicación que no insistan. "Que no llamen más", ha pedido, aunque dando las gracias por el interés de los medios.

Idoia Montero, hermana de Amaia, también ha declarado que no va a dar detalles del estado de salud de su hermana. Espejo Público ha contactado con ella y, lejos de tranquilizar, sus palabras hacen creer que el estado de salud de la artista puede ser peor de lo que en un principio se planteaba. La hermana ha agradecido la preocupación y ha recalcado que se debe mantener el respeto porque están viviendo un momento delicado.

El nuevo susto de la que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh no hace más que alimentar la preocupación de los fans. El pasado mes de noviembre salieron a la luz unas fotografías de Amaia abandonado una clínica de Navarra en la que estuvo ingresada durante más de un mes.

Pese que la artista siempre ha sido muy discreta en todo lo relativo a su vida privada, nunca ha tenido problema en compartir sus altibajos emocionales con sus seguidores a través de las redes sociales. De hecho, como ella misma contó, la muerte de su padre supuso un punto de inflexión en su vida y aún arrastra un dolor "que no sabía que existía" por la pérdida de su progenitor.

Apenas un mes antes había publicado un par de fotografías en Instagram que alarmaron a sus seguidores, tanto por su aparente estado de salud como por los mensajes que las acompañaban. La cantante, muy querida entre el público, compartió la misma foto en blanco y negro dos veces en la que aparece completamente despeinada y sin maquillar con cara de aparente tristeza.

Aunque en un principio sus fans se lo tomaron como una broma, las palabras de la artista despertaron mucha preocupación. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se preguntó. En la otra publicación, un usuario de Instagram le preguntó cómo se siente, a lo que ella respondió "destruida".