Jiménez Losantos sobre Julián Montiel, que alega ser hijo secreto de Manolo Escobar

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la aparición de Julián Montiel, un hombre que afirma que su padre era Manolo Escobar y quiere hacerse una prueba de ADN para demostrarlo.

Este supuesto hijo secreto de Manolo Escobar ha dicho en el programa Socialité no querer el dinero del fallecido cantante y que su madre nunca llegó a confesarle si era su padre -pese a haber confesado haberle conocido-. Cuando se puso en contacto con Vanesa, la hija del cantante, éste le bloqueó al igual que el resto de familiares.

Según relató Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, abogados expertos en ADN han confesado a esRadio que "va a ser imposible o prácticamente imposible conseguir la prueba de ADN, ya que Manolo Escobar está muerto e incinerado, y porque su hija es adoptada".

La ley habla de "indicios" y esa es el arma con la que puede acudir Julián Montiel al juez. "Indicios que pueden ser su parecido importante, que es cierto que se da, y comentarios de testigos o lo que cuenta él mismo, que su madre y Manolo Escobar tuvieron relación, que se conocieron en el camerino y estuvieron juntos una temporada", aseguró González.

De ahí a la prueba de paternidad, no obstante, habría que pasar bastantes etapas, y en estas circunstancias "hay jueces que lo admiten y otros que no, depende porque no hay nada estipulado".

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, opinó en este punto que "los jueces tienen que empezar a hacer igual que con la celebre sentencia de Antonio David: ver todo lo que ha pasado en televisión cuando viene un famoso. Tienes que estudiar el medio. No hacer como el juez de Miguel Bosé. Tienen que entrar a ver si admiten una demanda a juzgar. Pero no esta arbitrariedad de los indicios: o es el cien por cien o nada. No puedes acceder a una serie de derechos que no están del todo asegurados".