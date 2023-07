Norma Duval y Matthias Khün están disfrutando de sus primeras vacaciones como marido y mujer. El feliz matrimonio estuvo hace unos días en la isla menorquina de El Rey, donde visitaron la galería de arte Hauser & Wirth.

"A Matthias le encanta el arte, y estuvimos disfrutando de una magnifica exposición de pintura. Ahora estamos en Madrid, porque he venido a votar, después nos vamos a Mallorca, donde acudirán mis hijos, nietos y también mis sobrinas. No vamos a coincidir todos a la vez, pero lo pasaremos muy bien, afortunadamente somos una familia muy unida". Así me comentó.

Norma siempre ha comentado lo mucho que disfruta con sus hijos y nietos, le encanta ejercer de abuela, y siempre que está en Madrid los ve. Desde que se casó con Matthias su residencia está en Suiza, un país que le encanta, y donde contrajo matrimonio la pasada Navidad, en la más estricta intimidad con el empresario alemán después de una década de relación.