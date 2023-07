La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en el comunicado escrito por Bertín Osborne explicando todos los detalles del embarazo de Chabeli Navarro y las inexactitudes flagrantes de su relato, en el que llegó a asegurar que el cantante la había obligado a abortar.

Un comunicado que, no obstante y por lo detallado y privado, no ha agradado a todos los integrantes de la crónica rosa de esRadio. "Es un error monumental, entiendo que los compromisos con la cadena son los compromisos, pero es un error", dijo Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, refiriéndose al programa Así es la vida de Telecinco donde se divulgó.

"No debes contar esas cosas de relaciones esporádicas. Es evidente que el hijo no puede ser tuyo y en todo caso es la casi certeza que tuyo no es". opinó Federico, que señaló como "contraproducente" el texto, que no hace más que "alargar un culebrón del único perjudicado, que es él, y que beneficia a la otra parte para seguir dándole a la maquinita".

El texto, de tres folios, da sin embargo a entender algunas cosas que no dejan particularmente bien a Chabeli Navarro, como el hecho de que pese a no saber si era el padre Bertín se comprometió no solo a ayudarla en su decisión, sino a proporcionarle dinero, incluyendo una paga mensual durante varios meses dada la precaria situación económica de la mujer.

Al decir esto y desvelar que ambos firmaron un documento notarial a modo de respaldo legal, Bertín asegura que nunca más supo nada de Chabeli. "Nunca supe nada más. Nunca supe si estuvo embarazada o no lo estuvo. Si lo estuvo no sé si interrumpió el embarazo o no lo dijo. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas hace pocos días", dice.

Por tanto, y dado que la mujer no tuvo al hijo, y tal y como dijo Paloma Barrientos en esRadio, "esa interrupción del embarazo Berlín no la sabía". Y que, por tanto, Chabeli Iglesias siguió cobrando pese a que no hubo bebé de por medio: "Lo cobraba en la notaría, no hay transferencias de Bertín a esta chica".

En suma, una situación que demuestra que Bertín Osborne ha actuado de buena fe hasta el punto de demostrar que "ha sido un pardillo. Cuando pagas una vez a un extorsionista no acabas de pagar nunca. Nunca pagues sin tener una razón para ello", opinó Jiménez Losantos en esRadio.