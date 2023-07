Malú dedica una contundente peineta en su concierto: "¿Para quién va eso?"

Malú sigue despertando pasiones entre sus fans allá por donde va y su último concierto en Jerez es una buena prueba de ello. Un vídeo del pasado 22 de julio subida al escenario e interpretando su canción ‘Deshazte de mí’ se ha hecho viral en las redes sociales por el gesto con el que acompañaba la letra.

"Debería caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así", canta la artista dedicando una peineta en cada mano que dejó al público enloquecido. El momento también ha desatado el furor entre los fans que han compartido el vídeo en redes, que ya especulan con la posibilidad de que el gesto vaya dedicado a su ex y padre de su hija, Albert Rivera.

QUE ACABO DE VER pic.twitter.com/8mfaXTans3 — bel (@fromthebr0nx) July 23, 2023

"Esta canción después de una ruptura suena diferente"; "Todos sabemos que estaba visualizando a un hombre cuyo nombre empieza por A, ¿no?", "¿Para quién va eso?", escriben los usuarios que han reaccionado al vídeo, celebrando que Malú tenga una actitud tan expresiva en el escenario.

La ruptura de la pareja fue una de las grandes sorpresas de la prensa rosa este año. Aunque ninguno ha hablado de su separación abiertamente, se conoce que la relación es cordial o al menos lo intentan. La pareja fue vista hace apenas unos días con su hija Lucía, la madre de la cantante y un sobrino yendo a cenar una hamburguesería. Según varios testigos, llegaron al restaurante alrededor de las 21:15 horas y parecían disfrutar juntos, sin rastro de la supuesta mala relación que destacan algunos medios.

Malú actuará el próximo 28 de julio en el festival Starlite de Marbella.