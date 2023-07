Manolo Escobar, en el punto de mira por un supuesto hijo ilegitimo. La única hija del cantante, Vanessa García, compareció al plató de Y ahora Sonsoles para valorar la reivindicación de Julián Montiel, que asegura ser hijo secreto del cantante por una relación casual de su madre con el intérprete de "Que viva España".

Cuando están a punto de cumplirse diez años de la desaparición de Manolo Escobar, Vanessa García aseguró que "se le quitan a uno las ganas" de celebrarlo con asuntos como la demanda. "Muy cabreada", dijo, conservando pese a todo la sonrisa ante las cámaras de Y ahora Sonsoles.

"Me da mucha vergüenza ajena. No tiene ni idea de cómo era un camerino y cómo eran en los conciertos de mi padre, que estaban llenos de gente". Lamentó Vanessa que acuda a los platós cuando "aún no sabe si tiene pruebas para poner la demanda", tal y como aseguró su abogado, que dijo no disponer de las mismas sino tan solo "indicios".

"Este señor tiene publicado en sus redes que tiene un padre legal que es marido de su madre que reniega de él, al parecer", desveló Vanessa al respecto de la situación personal de Julián. Persona con la que, además, no encuentra ningún parecido físico. "Yo soy adoptada y me han dicho muchas veces que me parezco mucho a mi padre", dice, reconociendo que en todo caso es un aspecto que no es concluyente.

Pero lamentó que "nadie estudia nada, solo se admite a trámite", señalando demandas de paternidad anteriores en su familia -la de Maria Eva García, que se proclamó hija del cantante, cosa que finalmente no fue así- y quejándose de la indefensión de ciertos procedimientos judiciales.

"Cuando llegue el momento, si es que llega, me tocará pagar abogados", anunció Vanessa, suplicando directamente al abogado Fernando Osuna, que trabaja para el posible denunciante, que "si la prueba sale negativo, ni confidencialidad ni leches. Dilo. Que luego este señor no pueda coger un abogado de oficio y me pongan una demanda".

Es más, dijo entrevistada por Sonsoles Ónega: "Creo que este señor tiene una niña que busca también el reconocimiento de su padre", según ha puesto él en sus redes. Que vaya a la Justicia pero no tengo por qué hablar con este señor", denunció disgustada en el programa de tarde de Antena 3.

Respecto a la demanda de filiación, la periodista Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, subrayó en el plató que han sido otros periodistas quienes han animado a Julián a poner su demanda, y que de hecho -según su abogado Fernando Osuna- en realidad todavía "están a la espera de una prueba excluyente, que el padre supuestamente biológico de Julián sea o no su padre".