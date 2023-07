Ana Soria ya veranea con Bianca, la hija menor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con la publicación de una docena de fotos en las que vemos a Ana Soria disfrutando del mar junto a Bianca, la hija menor de su novio, Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Se trata de la primera vez que las dos son fotografiadas juntas. Y los mal pensados dirán que casi parecen hermanas: las dos son delgadas, fibrosas y tienen larguísimas melenas rubias.

Se sabía que Ponce y su hija pequeña tienen la relación normal que debe existir entre una padre y su hija, pero hasta ahora se desconocía si la pequeña conocía a Ana Soria o pasaba algún rato con ella. La ausencia de Palomita, la hermana mayor, es notable. Al parecer, no tiene buena relación que la mujer que ha sustituido a su madre en el corazón del torero.

En las fotos, vemos a Ana muy pendiente de la pequeña: monta con ella en moto acuática, le hacen monerías juntas al perro o le lava el pelo y luego se lo desenreda, como si fuese su muñeca. Con ellos, José, el hermano de Ana, y la playa de Almería.

Gabriela Guillén no puede más y se derrumba en su coche

Semana publica una secuencia fotográfica en la que vemos a Gabriela Guillén llorando a lágrima tendida en su coche a la salida de una de sus revisiones médicas. "La imagen de la viva desolación", dice la revista, que ha conseguido las imágenes en exclusiva.

Gaby acudió completamente sola a la visita con el ginecólogo el pasado miércoles, el mismo día que Chabeli Navarro contó su historia en una portada. Ese sería el desencadenante de sus lloros.

Gabriela, que viste un vestido de la marca El Capote, la que la unió en un catálogo de moda con Bertín el día que saltó la chispa entre ambos, está viviendo con tristeza su embarazo. Tanto, que su entorno "empieza a estar preocupado". De momento ha obtenido una baja médica.

Gabriela habla en ‘Hola’

No en forma de exclusiva, de hecho ni siquiera aparece en portada. Se trata de unas declaraciones realizadas al periodista Antonio Diéguez.

Dice la madre del futuro hijo de Bertín Osborne que "bastante paciencia está teniendo" y responde tajante a los que dicen que ha preparado esta situación (el embarazo): "Eso es absurdo. Hoy en día se sabe perfectamente lo que puede pasar en una pareja… No hay más. ¿Qué duda hay?". "¿Trampa? No. A ver, él no es tonto".

Gabriela asegura que ella es la primera perjudicada de toda esta historia: "Nadie me ha pagado nada. Y no voy a hablar más".

"Nadie conoce la historia realmente. Nadie. Es que se han inventado todo y todo esto me está afectando mucho a mí, a mi bebé. También a nuestra relación. De verdad, nadie sabe nada. Todo se está inventado".

‘Hola’ despide a Marta Chávarri

Hola dedica su portada a Marta Chávarri, fallecida el pasado viernes en Madrid a unos días de cumplir los 63 años. El resto de revistas también le dedican su merecido hueco.

En páginas interiores encontramos un amplio reportaje con imágenes de todos los que han acudido a su "emotiva despedida", entre los que figuran su tía Natalia Figueroa y sus hermanas Isabel y María, totalmente desoladas. Igual que su hijo Álvaro, que no se soltó de la mano de su mujer, la televisiva Isabel Junot.

Hola también recupera varias de las fotos que vimos en el reportaje exclusivo que contrataron con Junot y Álvaro con motivo de su boda, celebrada el 2 de abril de 2022. Fue su reaparición en la prensa del corazón. Marta, que llevaba años alejada de los focos, se dejó fotografiar con un vestido azul noche de Tot Hom. Durante la ceremonia, su hijo no soltó su mano.

Pero sin duda lo mejor es el recopilatorio que hace Hola tirando de su ingente hemeroteca. Vemos algunas de las portadas protagonizadas por Chávarri a lo largo de los años: las de su pillada con Alberto Cortina en Viena de la que tanto se ha hablado estos días hasta la del día de su boda, en la que lució un fastuoso vestido de novia.

Asegura Hola que Marta había preparado hace dos semanas una merienda en su casa con sus amigas para que conocieran a su nieta, Philippa, y que quería marcharse de vacaciones con su familia al campo.

Tamara, muy triste en su luna de miel

El titular de Diez Minutos lleva a engaño, porque da la sensación de que la tristeza de la marquesa de Griñón tiene que ver con su recién estrenada situación matrimonial.

Nada más lejos de la realidad: Tamara Falcó está triste porque la noticia del fallecimiento de Marta Chávarri le ha pillado en la otra orilla del mundo, durante su viaje de Luna de Miel.

Vickyfede estrena pandilla televisiva

Hola muestra varias fotos de la sobrina de Felipe VI en Ibiza, isla a la que ha viajado con Juan Betancourt, exnovio de Paula Badosa, o con la influencer Marta Díez. También con Adrián Lastra, actor en Velvet. Y con ellos Jorge Ventosa, que trabaja en El Hormiguero y El Desafío.

Se da la circunstancia de que esta nueva pandilla televisiva ha participado en el programa ‘El Desafío’ de Antena 3, lo que hace sospechar que Vickyfede ha sido tentada por la cadena para participar en él.

Sin embargo, dice Hola que la nieta de Juan Carlos I ha declinado la oferta televisiva para seguir centrada en sus compromisos profesionales. Que los tiene.

Cóctel de noticias

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, cuerpos diez en Hola. Imágenes exclusivas, se supone que pactadas por la modelo, que luce espectacular. Su marido, Alfonso de Borbón, no se queda corto.

También espectacular, aunque un poco más natural, vemos a Carolina Cerezuela, que celebra ya 16 años de amor con Carlos Moyá, con el que juega en la cubierta de un yate bajo la mirada de sus hijos.

Primeras imágenes de Marta Ortega tras anunciar Hola que espera su primer hijo. Nacerá a finales de año, cuando Marta y Carlos Torretta estén celebrando su quinto aniversario de bodas. De nuevo se han dejado ver en un torneo de hípica.

Miguel Iglesias se pasea con su novia por Marbella. Se llama Julie Steen, y según Hola vive en Miami, tiene 21 años, orígenes nórdicos y ha lanzado su propia línea de moda. Ya fueron fotografiados en otoño, y ahora están en Ojén, en la finca de Julio en Marbella. Él es asesor inmobiliario, tiene 25 años y es un enamorado de España.

Primeras imágenes de Sofía Mazagatos embarazada. Las vemos en Hola y en Diez Minutos, durante un paseo de la que fuera miss con su familia: acudió a votar con su marido, Tito Pajares, acompañada de su madre y de su hija.

Laura Matamoros y Benji Aparicio rompen de nuevo. Según Semana, aunque acaban de pasar juntos unos días en la costa gaditana, han puesto fin a su relación. Las fotos de los dos a la orilla del mar son de principios de julio.