Gabriela Guillén llora en plena calle tras la primera revisión médica por su embarazo

Gabriela Guillén se ha convertido en el personaje más buscado de las últimas semanas desde que saltara la noticia de su embarazo de Bertín Osborne. El cantante, que volverá a ser padre a los 69 años de edad, ha tenido que salir a aclarar varias informaciones que han surgido en los últimos días: el estado de su relación con Gabriela así como aclarar todo lo relacionado al embarazo de Chabeli Navarro y su posterior aborto.

Aunque la paraguaya ha intentado mantenerse al margen de estas polémicas, por miedo a que puedan afectar a su estado, parece que no lo está consiguiendo. Los paparazzis no cesan en su intento de fotografiarla y esto finalmente ha terminado por pasarle factura como hemos podido ver este miércoles en la portada de la revista Semana donde Gabriela aparece llorando dentro de su coche tras una revisión médica de su embarazo.

En este reportaje fotográfico se puede ver a la amiga especial de Bertín completamente rota dentro de su vehículo. La madre del futuro hijo del cantante acudió sola a la revisión médica y no pudo evitar emocionarse al regresar a su vehículo, en parte debido a la presión que está sintiendo en las últimas semanas.

"Tenía muchos dolores en el vientre, mucha ansiedad y por la noche estuvo a punto de llamar a la ambulancia, pero le daba miedo porque estaba sola", aseguró en Así es la vida su amiga Raquel Arias, precisamente a ella le concedió su primera entrevista en la que aseguró sentirse sola en su embarazo. Según la exsuperviviente, Gabriela Guillén no puede más y no lleva nada bien pasar por un embarazo sin la compañía del padre, por mucho que ya no estén en una relación.

"No es nada grave. Solo tiene que estar tranquila y dejar que la ansiedad se calme", añadió, restando importancia a la revisión. Tanto su entorno más cercano como sus amigos han recomendado a Gabriela alejarse del foto mediático y evitar entrar en las polémicas que se plantean en los platós de televisión.