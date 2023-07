Joaquín Torres ha vuelto a hablar sobre su homosexualidad ahora que por fin se siente liberado y disfrutando de su matrimonio con el director de televisión Raúl Prieto. El famoso arquitecto ha reconocido en varias ocasiones que casarse con su mujer Mercedes fue "un error" por el que generó "muchísimo dolor", ya que vivía encerrado en una mentira. Ahora se ha abierto un poco más en el episodio ‘Aceptarse a uno mismo’ del podcast ‘No es para tanto’ (Podimo) de la mano del tenista Cisco García.

Durante su entrevista, Torres reconoce que por fin aceptó su homosexualidad a los 40 años, casado, con dos hijos y una vida formada. "Lo he hecho horrible pero yo me ahogaba. Yo no deseaba a mi mujer. ¿Sabes lo que es acostarte con una persona a la que no deseas? Llorábamos juntos muchísimas veces, no éramos felices", reconoce en unas declaraciones recogidas por AlgoPasaTV.

Los círculos en los que se movía no le ayudaban a aceptarse, sino que le animaban a esconder su verdadero ‘yo’. "Una mujer conocidísima de Madrid, que era íntima amiga mía, me dijo: ‘Joaquín, no te separes, haz una doble vida. Hay cantidad de hombres que combinan su sexualidad con su matrimonio. Y yo decía, ‘¿cómo es posible?’".

Además de aceptarse a sí mismo, lo más difícil fue contárselo a sus hijos, con los que a pesar de los momentos difíciles tiene una estupenda relación. "A mi hijo Álvaro se lo dijeron en el colegio y tuve que explicárselo. Y con ocho años me dijo: ‘Papá, a mí no me importa nada quién te gusta y quién no, yo lo que quiero es que tú seas feliz’".

El noviazgo de Torres y Raúl Prieto se conoció en 2017, aunque estuvo casado durante más de una década con Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tiene dos hijos en común. La pintora fue su primera novia, con la que inició un romance a los 17 años. "Estuve siete años de novio con ella, con fecha de boda puesta, pero me dejó por otro chico que supo amarla mejor que yo", aseguró en una entrevista en Telemadrid. "Siete años después me iban muy bien las cosas y empecé a tener cierta relevancia en el mundo de la arquitectura. Me llamó y a los tres meses nos casamos".

En mayo de este año Joaquín Torres y Raúl Prieto se dieron el ‘sí, quiero’ en Sevilla rodeados de su familia y sinfín de televisivos. Una celebración muy especial que estuvo marcada por los discursos de Belén Esteban y el hijo mayor del arquitecto, que emocionaron hasta las lágrimas a todos los invitados.