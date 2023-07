La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Alaska para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la llamativa presencia de Ana Soria en la portada de Semana, en la que aparece disfrutando del mar junto a la hija menor de Enrique Ponce.

Unas imágenes que tienen valor en tanto se desconocía la buena relación de la joven Ana Soria con, al menos, una de las hijas del torero. De la mayor de ellas, con la que sí existía un distanciamiento manifiesto, no se sabe nada en el reportaje. Tal y como aseguró Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, la hija mayor de Paloma Cuevas y Enrique Ponce "No afrontó bien la separación; ocurrió cuando tenía 13 años y es una edad compleja en la que te das cuenta de las cosas".

La crónica rosa abordó el estado de las cosas con la madre, Paloma Cuevas, y la "campaña orquestada contra ella en algunos medios latinos. Hay muchas manos negras que pueden partir de Araceli Arámbula, exmujer de Luis Miguel, que tiene una corte de personas que se dedican a arremeter contra él con esos rumores de que no paga las pensiones o no ve a sus hijos".

Alaska señaló, no obstante, que esa mano negra de Arámbula no afecta a todos los medios, en tanto hay otros que se refieren a Paloma Cuevas sin ironía ni doble sentido como "la Señora". En todo caso, y tal y como certificó Isabel González, lo cierto es que "Luis Miguel ya ha tenido relación con esas niñas porque era amigo de la pareja; en el caso de Ana Soria fue una aparición abrupta".

Y, en relación al caso del astro mexicano y sus hijos con la mexicana, desmentir todo aquello que el entorno de Araceli Arámbula vierte en los medios: "Él sí tiene relación con los dos hijos con Araceli. Enseñó un documento en redes sociales. algo rarísimo que nunca hace, para demostrar que el asunto de las pensiones estaba cerrado y que él cumplía". El verdadero escollo, desveló González, en realidad viene de otro factor: "Araceli no quiere que Luis Miguel vea a los hijos a solas, pero él no quiere estar con ella, no quiere un censor delante", reveló, citando fuentes cercanas al entorno del cantante.