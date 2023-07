Encuentro frustrado de Juan Carlos con Feijóo en el aeropuerto de Vigo

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Paloma Barrientos para tratar largo y tendido la actualidad social española del momento. Centrada, entre otros temas, en la nueva visita del emérito Juan Carlos I a la localidad gallega de Sangenjo con motivo de las típicas regatas de verano.

La periodista Paloma Barrientos, presente en el evento, explicó con todo detalle en esRadio cómo se está desarrollando la nueva visita del rey emérito a Galicia. Y cómo casi coincide con Alberto Núñez-Feijóo.

"Cuando llegaba el emérito en el avión privado del príncipe saudí, justo cuando llegaba, a pie de pista le esperaban Pedro Campos y su mujer. Y se marchaba Feijoo, que dejaba a su familia y volvía a Madrid para enfrentarse a todo lo que tenía por delante. No hubo coincidencia. Mientras le esperaban. Feijóo salía Vigo-Madrid", explicó en Es la mañana de Federico.

Después -relató en esRadio- Juan Carlos "se fue directamente a la casa de Pedro Campos. Una casa bastante normal, familiar, de dos pisos, con acceso a una playita pequeña, y nunca hubo ninguna variación en esa casa. El Rey está en la parte de arriba, con mejor movilidad y bajando él solo las escaleras, y mucho mejor que la primera vez que vino a Sangenjo, cuando le esperaban doscientos periodistas".

"Ayer no tuvo visitas, aparte de la familia de Campos y los compañeros de regata, que no tiene nada que ver con la corte de Palma. Son empresarios con su vida hecha y que no sé hasta qué punto les favorece que se sepa que son amigos. Tienen su vida", contó Barrientos, presente en la localidad gallega.

¿Y cuáles son los planes futuros de Juan Carlos, que levanta una mediática polvareda cada vez que regresa de Abu Dhabi? "Una de sus intenciones es buscar una casa en la zona. No como cuartel general, porque él seguiría con su residencia fiscal en Emiratos Árabes, que le permite viajar en ese avión sin justificar si son regalos o no regalos de nuestro Estado. Tiene más libertad que si se instalara aquí, pero esta casa sería una compra cerca de donde vive Pedro Campos, Nanín, cerca de Sangenjo".

De momento, Juan Carlos no planea ninguna salida pro la enorme cantidad de periodista presentes en la zona y atentos a sus movimientos. "Mi intuición es que se va a quedar esta vez más días y cuando no sea noticia y se acabe la regata este fin de semana, lo haga", pronosticó la periodista en esRadio.