Nuevo retraso en la operación Deluxe por su ingente tamaño y un nuevo y grave delito

Marcelino Sesmero ha prorrogado la instrucción de la operación Deluxe contra Sálvame y su productora, La Fábrica de la Tele, otros seis meses más. Un retraso más motivado "justa y necesariamente" para acumular nuevas informaciones de "todas las personas que se van uniendo a la macrodemanda" que lleva varios años en cocción, desveló en la crónica rosa su subdirectora Isabel González.

Famosos como Isabel Pantoja, Irene Rosales, Kiko Rivera, Ángel Garó se personarán en la causa y tal como ha explicado la presentadora de esRadio citando fuentes de la investigación. Un proceso en el que ahora se plantea el número de delitos imputados como el de "coacciones y amenazas".

La productora, mientras tanto, presuntamente plantea declararse en bancarrota para no tener que pagar las costas del larguísimo proceso, obstaculizado por -por ejemplo- Gustavo González, que tal y como dijo Beatriz Miranda, debido a la cantidad de "información sensible" que poseía, no facilitó particularmente la investigación.

"No sé hasta qué punto puede pasarle factura porque se ha enfrentado en alguna ocasión a la policía" -dijo la periodista en esRadio, no físicamente, "pero estando difícilmente localizable", al igual que otros implicados.