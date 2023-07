"Una, grande y libre": Las Nancys Rubias se ríen de las polémicas con una nueva camiseta

Amantes de la polémica y la provocación, Las Nancys Rubias han vuelto a generar polémica por culpa de una camiseta. Hace un mes fue Mario Vaquerizo quien recibió el acoso de la izquierda por lucir una prenda de la Legión con un dibujo del Cristo de Mena, patrón de esta fuerza militar, y una bandera de España. Ahora es otro miembro del grupo, Juanpe, quien está dando que hablar por vestir una camiseta con un dibujo del Valle de los Caídos sobre una bandera de España y el mensaje "Una, grande y libre".

Mario ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que aparece con su compañero y amigo Juanpe comiendo kikos en una gasolinera. Los artistas bromean mientras comentan un cartel de la ‘caravana del amor’ organizada en la localidad de El Picazo (Cuenca) y hablan sobre encontrar el amor. "¿Qué deseas encontrar en la caravana del amor?", pregunta Mario a su amigo. "Un macho. A mí, mientras sea un millionnaire...", responde Juanpe, y finalizan su vídeo dándose un beso en los labios.

El vídeo, subido hace 48 horas, se ha vuelto viral este jueves por el mensaje franquista de la camiseta del artista. El grupo ha sido bautizado por la izquierda como Las Nazis Rubias y, de nuevo, están recibiendo insultos aunque también mensajes de usuarios que se lo han tomado con sentido del humor. "Si tu camiseta de la Legión era polémica, la de tu colega ya es... ¡Cómo admiro a la gente libre como vosotros!", escribe un seguidor de Mario Vaquerizo.

Tras aquella polémica, el cantante se defendió en el programa de Sandra Barneda. "Me da igual. Me toca el mismísimo coño. No sabía que era una persona tan importante en este país", comenzó diciendo cuando le preguntó la presentadora. Aunque Barneda insistió en que hay "símbolos y símbolos", Mario pidió respeto para el cuerpo militar. "Quién soy yo para decir si un símbolo es bueno o no. Si pedimos respeto, respetemos todo. Creo en la libertad individual y de expresión".

"El problema no está en que te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti por ponerte esa camiseta. Me parece una falta de respeto. Mis padres me educaron para ser tolerante y aquí últimamente no se tolera nada. Parece que estamos mirando para atrás como los cangrejos. Cada maricón que haga lo que quiera", dijo.

El artista se defendió y aseguró que no tiene por qué dar explicaciones por ponerse una camiseta. "Yo no me tengo que justificar ante nada ni nadie porque no considero que haya hecho nada malo. Lo mismo que me he puesto todos los años una camiseta que pone ‘maricón’, me puedo poner también la camiseta del Cristo porque me gusta mucho estéticamente hablando. Nadie es quién para cuestionarme, porque no me conoce. Y los que me conocéis, no os ofendéis", sentenció.