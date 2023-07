El enigmático mensaje de Gabriela Guillén en redes: "No te olvido"

Siguiendo el consejo de su familia, sus amigos, y de los profesionales que la están tratando, Gabriela Guillén ha decidido apartarse de los focos. Y es que la fisioterapeuta se ha convertido en apenas unos días en uno de los personajes más perseguidos por los medios de comunicación desde que salió a la luz que está embarazada de Bertín Osborne. Su preocupante estado de salud quedó evidenciado el pasado miércoles cuando salieron publicadas unas imágenes de Gabriela llorando dentro de vehículo frente a las puertas de la clínica donde se había realizado su primera revisión médica por el embarazo.

En sus primeras declaraciones para un programa de televisión, la fisioterapeuta reconoció sentirse "sola" en todo lo relativo a su maternidad. Pese a que Bertín ya ha asegurado que se hará cargo del niño aunque también aclaró que no está enamorado de la que él ha calificado como 'su amiga especial', razón por la que Gabriela se siente en cierto modo 'abandonada'.

Aunque se ha alejado de los medios de comunicación, para intentar que los sobresaltos no afecten a su embarazo, sí que utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes enigmáticos que claramente van dirigidos al padre de su futuro hijo. El último de ellos podría hablar sobre la actitud que estaría teniendo el cantante hacia ella en los últimos días: "Cuando la gente sabe que hizo mal, te evita", ha escrito. Pero lo más sorprendente está más abajo, donde se puede leer: "No te olvido".

Y es que la que debería ser una de las etapas más felices para cualquier mamá primeriza se ha tornado en tristeza al no contar con el apoyo sentimental del padre, pues ya ha confirmado que pese a que tiene mucho cariño por Gabriela, nunca se ha planteado tener algo serio con ella. Todo lo contrario a lo que aseguró la fisioterapeuta, que durante un tiempo soñó en que su relación con el artista que oficializara.

Esta no es la primera vez que Gabriela utiliza las redes sociales para mandar mensajes misteriosos. Hace unos días, coincidiendo con la reaparición de Chabeli Navarro, que confesó haberse quedado embarazada del artista y más tarde haber abortado, publicó otro texto en su perfil de Instagram: "No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres".